Частную американскую компанию Astra Space некоторое время сопровождали неудачи – их носители легкого класса Rocket упорно не хотели летать. Единственный пуск Rocket 1 был достаточно сомнительным – Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило об аварии, хотя в Astra Space сказали, что все прошло успешно. Похожая ситуация произошла с единственным запуском носителя Rocket 2. Rocket 3 имел три неудачных пуска и, наконец, 20 ноября 2021 года ракета добралась к целевой орбите.

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Старт ракеты носителя Rocket 3.3 с серийным номером LV0007: смотреть видео онлайн

Подробнее о Rocket 3 и успешном запуске

Старт ракеты-носителя с серийным номером LV0007 состоялся ночью с космодрома на острове Кадьяк, Аляска. Сообщается, что после старта никаких аномалий не наблюдалось. Первая ступень штатно отработала три минуты и после этого отсоединилась от второй ступени, которая отработала около 5,5 минут. Полезная нагрузка оказалась на орбите высотой примерно 500 километров.

В компании заявляют, что их цель – сделать самую дешевую ракету, запуск которой обойдется в 2,5 миллиона долларов.

Высота носителя составляет 11,6 метра.

Ширина – 1,32 метра.

Rocket 3 может вывести 150 кг на солнечно-синхронную орбиту

В полет ракету отправляют пять двигателей первой ступени Delphin. На второй ступени расположен всего один двигатель – Aether.