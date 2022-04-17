Первый твит, проданный ранее как NFT за три миллиона, во второй раз не собрал и 13 тысяч

Год назад основатель и тогда еще CEO Twitter Джек Дорси выставил на торги свой первый твит. NFT-токен купили за 2,9 миллиона долларов. Теперь покупатель и сам решил перепродать лот, однако его ждал сюрприз.

Покупателем твита стал криптопредприниматель и генеральный директор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он рассчитывал получить за повторную продажу токена около 50 миллионов долларов. 24 канал разбирался, что же было дальше.

Раньше Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит – ставка выросла до 2 миллионов

Меняющийся NFT

Тогда, в 2021 году, Дорси передал вырученные деньги на благотворительность, а Эстави получил "уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором". Сама запись при этом осталась доступной в соцсети.

Вероятно, причиной, почему Эстави решил снова выставить твит на торги, являются деньги. Он думал, что цена облачно вырастет, чему должно способствовать время. Однако, судя по всему, он не успел запрыгнуть в поезд популярности NFT.

С 7 апреля 2022 года, как лот был выставлен на продажу, максимальная ставка составила относительно мизерные 12 709,24 доллара.

Предприниматель, по примеру Джека Дорси, собирался передать половину ожидаемой выручки – 25 миллионов долларов – на благотворительность.

Аналитик социальных сетей Мэтт Наварра написал, ссылаясь на предложение Илона Маска купить Twitter, такое: "Возможно, Илон купит его. Было бы стыдно, если бы владельцу Twitter не принадлежал первый твит".