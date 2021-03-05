Недавно представили новый смартфон Vivo S9. Он стал первым устройством, построенным на базе однокристальной системы Dimensity 1100. Также это первый девайс с технологией ISOCELL 2.0, которую разработала компания Samsung.

Добавим, что технология ISOCELL 2.0 от Samsung повышает светочувствительность и может снизить уровень шумов в датчиках изображений для камер топовых смартфонов. Эту разработку производитель тоже презентовал недавно.

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Что известно о Vivo S9

Именно в Vivo S9 можно впервые увидеть, как работает технология Samsung ISOCELL 2.0.

Важно отметить, что технология используется во фронтальном датчике изображения с разрешением 44 Мп. Технология позволяет делать хорошие снимки даже ночью.

Что касается Vivo S9, то он получил сдвоенную фронтальную камеру, размещенную в небольшом вырезе в центральной верхней части экрана.

Кроме того, устройство получило экран AMOLED диагональю 6,44 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Главный модуль основной камеры имеет разрешение 64 Мп.