Первый пошел: в сети заявили о взрыве гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3

В последнее время смарфтоны взрываются подозрительно часто. В сети даже начали появляться теории о причастности к этим заявлениям конкурентов. Последней была вынуждена оправдываться компания OnePlus, теперь же снова настала очередь Samsung. Новенький смартфон компании Galaxy Z Fold3 загорелся у его владельца.

Как сообщил Чед Кристиан в твоем твите, неделю назад смартфон упал, когда он ехал на велосипеде. Это, вероятно, повлияло на его целостность. Владелец обратился в сервисный центр, где ему посоветовали отправить гаджет в Samsung по почте для замены.

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Что произошло

Кристиан как раз упаковывал Z Fold3 в коробку для отправки по почте, когда смартфон начал дымиться. Как видно из ролика, одна из его частей практически полностью выгорела.

"Представьте, если бы это произошло во время доставки", – пишет автор сообщения.

До этого ни один Samsung Galaxy Z Fold3 не был замечен в подобных инцидентах. Последний такой случай со смартфонами компании произошел в августе, когда Samsung Galaxy A21 вспыхнул прямо в самолете. Тогда пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле, США. А пять лет назад Samsung была вынуждена отозвать с рынка все смартфоны Galaxy Note7 из-за нескольких десятков случаев их возгорания.

OnePlus не отстает

Тем временем история с устройствами OnePlus продолжается. Не успела улечься история с уничтожением OnePlus Nord 2, как появилась новая – о его зарядном устройстве. Как пишет издание Gizmochina, оригинальное зарядное устройство взорвалось после того, как его подключили к розетке и смартфону. Инцидент произошел в штате Керала, Индия, пострадавшим является Джимми Хосе.

Я хотел немедленно обратить на это ваше внимание. Мое зарядное устройство One Plus Nord 2 взорвалось с громким звуком, при этом розетка тоже пострадала. К счастью, я выжил, чтобы написать этот твит. OnePlus Nord 2 тоже работает, но это очень страшно. Я все еще шокирован.

Компания ответила быстро. В сервисном центре осмотрели зарядное устройство и пришли к выводу, что взрыв произошел в результате колебания напряжения.

Мы очень серьезно относимся к любым подобным претензиям. Пользователь передал поврежденное зарядное устройство OnePlus Charger в наш сервисный центр, и ему была предложена замена. Зарядные устройства OnePlus содержат встроенные конденсаторы, которые контролируют и накапливают энергию. В этом случае после тщательного анализа выяснилось, что конденсаторы остались целыми, поэтому можно сделать вывод, что взрыв был вызван внешними факторами, такими как колебания напряжения,

– комментируют OnePlus.

Что интересно, все известные случаи возгорания устройств OnePlus произошли только в Индии.