Первый полет системы Starship снова отложили: когда произойдет вывод корабля на орбиту

Недавно глава SpaceX Илон Маск рассказал новые детали о строительстве системы Starship. В то же время он подчеркнул, что первый орбитальный полет флагмана SpaceX состоится таки в этом году. Однако этому препятствуют проверки Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Дело в том, что FAA недавно заявило, что оно снова не может выдержать заявленные ранее сроки завершения экологической экспертизы для космодрома в Бока Чика и сделает это теперь не раньше 28 марта. Поэтому вероятность полета ранее указанной даты практически нулевая.

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Что не так с Бока Чика

Проблема с площадкой у Бока Чика в том, что неподалеку от нее расположена природоохранная зона. По мере расширения тестовых запусков на космодроме в Техасе масштаб воздействие на окружающую среду растет, и этому необходимо давать экспертную оценку.

Для корабля Starship с ускорителем экологический вывод должен был быть сделан к концу прошлого года. Однако этого не произошло. Как заявили в FAA, поступило 19 тысяч предложений по проекту, с чем необходимо разобраться.

Агенты FAA до сих пор не смогли проработать все запросы, и управление заявило о переносе выдачи заключения на 28 февраля 2022 года. Этого также оказалось мало. Теперь управление обещает выдать заключение 28 марта, что еще минимум на месяц откладывает первый тестовый запуск корабля Starship на орбиту.

У SpaceX есть план "Б"

Вывод может быть как положительным, так и отрицательным для SpaceX. Тогда компании придется прекратить полеты из комплекса Starbace.

Илон Маск утверждает, что компания имеет запасной план для испытаний Starship. В частности запуски могут быть перенесены на космодром при центре NASA им. Кеннеди во Флориде, где компания уже получила экологическое заключение и разрешение на запуски.

Если выбрать этот вариант, то первый запуск Starship состоится через 6-8 месяцев, не раньше. Компании SpaceX не хотелось бы терять так много времени. Тем более, что Илон Маск однозначно заявил, что перенос регулярных полетов Starship в следующем году с большой вероятностью может привести к банкротству компании.