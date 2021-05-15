Первым шаттлом, который поднялся в небо и разогнался до первой космической скорости, стал печально известный Columbia. 12 апреля 1981 года челнок стартовал с площадки на мысе Канаверал №39-А. Проведя на орбите вокруг Земли 2 дня и 6 часов, Columbia успешно вернулся на Землю 14 апреля 1981 года. За это время челнок пролетел 1 миллион 728 тысяч километров.

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Старт шаттла Columbia: смотреть видео онлайн

Экипаж миссии STS-1

Пилотом челнока был назначен Роберт Криппен, для которого это был первый полет. Командиром шаттла был легендарный Джон Янг, который в то время являлся самым опытным астронавтом NASA.

Первая миссия шаттла имела целью тестирование самого челнока и других систем:

  • Общий тест полетных качеств шаттла.
  • Тест составляющих системы: челнока, внешнего топливного бака, твердотопливных ускорителей.
  • Тестирование целостности конструкции во время экстремальных нагрузок.
  • Проверка термозащиты.
  • Проверка теплового режима корабля.
  • Проверка системы ориентации.
  • Проверка навигационных и других проблем.

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Кто такой Джон Янг?


Астронавт НАСА, совершивший 6 полетов в космос. STS-1 стал пятым полетом Янга. Дважды пилотировал корабли "Джемини", дважды пилотировал корабли "Аполлон" и дважды – шаттл. Один из немногих, кто также дважды летал к Луне. В миссии "Аполлон-16" высадился на поверхность спутника. Единственный человек в мире, который пилотировал 4 разных типа космических кораблей: "Джемини", командный модуль" Аполлона", лунный модуль "Аполлона" и шаттл.

Астронавти NASA
Джон Янг (слева) и Роберт Криппен / Фото НАСА

Подборка фотографий из миссии STS-1

Колумбія перед стартом
Columbia готовится к старту на стартовом столе ... / Фото NASA

Джон Янг
...а астронавты на земле: Джон Янг и Роберт Криппен и дублирующий экипаж рассматривают систему экстренной эвакуации / Фото NASA

Старт шаттла
Через несколько секунд до запуска двигателей на стартовой площадке происходят два события: прямо под двигателями начинают литься водопады воды и лететь искры / Фото NASA

Вода нужна для двух вещей:

  • Для охлаждения стартового стола во время старта.
  • Но основная функция водопада – погашение звуковых волн, которые возникают от работы двигателей. Звуковые волны настолько мощные, что могут повредить площадку и сам шаттл.

Искры – это система дожигания водорода. Задача системы – поджечь выбросы водорода из сопел трех двигателей RS-25, которые возникают еще до зажигания самих двигателей. Если этого не сделать, то под космическим кораблем может образоваться взрывоопасная воздушно-водородная смесь.

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Шаттл Колумбія
Старт! Шаттл Columbia поднимается в небо / Фото NASA

SRB
Отсоединение двух твердотопливных ускорителей SRB через 2 минуты 12 секунд после старта; высота полета – 53 километра / Фото NASA

Что такое SRB?


Это твердотопливные ракетные двигатели. SRB (Solid Rocket Booster) обеспечивали 83% стартовой тяги шаттла. Именно эти двигатели – самые мощные, какие когда-либо создавал человек. После отсоединения от шаттла ускорители опускались на парашютах в воды Атлантического океана. Их вылавливали и могли использовать повторно.

Solid Rocket Booster
Позже SRB выловят и транспортируют в порт для восстановления / Фото NASA

Бак шаттлу
Через 8 минут и 34 секунды три двигателя RS-25 остановили работу, а еще через 18 секунд отсоединился внешний топливный бак. Шаттл Columbia вышел на орбиту вокруг Земли / Фото NASA

Шаттл Колумбія
Шаттл на орбите, чем теперь заняться? / Фото NASA

Джон Янг
Можно поработать / Фото NASA

Джон Янг
Можно побриться, как это делает​ Джон Янг / Фото NASA

Роберт Кріппен
Можно (даже необходимо) приготовить кушать / Фото NASA

Роберт Кріппен
Можно "позависать" и сделать пару пируэтов в невесомости / Фото NASA

Багамські острови
А можно сделать вот такую невероятную фотографию Багамских островов / Фото NASA

Політ шаттла Колумбія
В то время в Центре управления полетами (ЦКП) контролируют, чтобы все на борту космического корабля работало хорошо. Космический корабль и ЦКП – единое целое во время миссии / Фото NASA

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STS-1
Но время домой, космический челнок сходит с орбиты и летит на авиабазу Эдвардс / Фото Spacefacts

Колумбія
Шаттл плавно касается земли / Фото NASA

Шаттл посадка
В Центре управления полетами следят за большим экраном и показателями телеметрии / Фото NASA

Джон Янг
Ну вот и все: приземление – успешное, миссия выполнена. Впереди шаттлы ожидают десятки полетов и 30 лет работы / Фото NASA

Приземление шаттла Columbia: смотреть видео онлайн

 