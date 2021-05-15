Первым шаттлом, который поднялся в небо и разогнался до первой космической скорости, стал печально известный Columbia. 12 апреля 1981 года челнок стартовал с площадки на мысе Канаверал №39-А. Проведя на орбите вокруг Земли 2 дня и 6 часов, Columbia успешно вернулся на Землю 14 апреля 1981 года. За это время челнок пролетел 1 миллион 728 тысяч километров.

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В свой 28 полет в миссии STS-107 1 февраля 2003 года шаттл Columbia потерпит катастрофу. Погибнут 7 членов экипажа: командир Ричард Гасбанд, пилот Уильям Маккул, бортинженер Калпана Чавла, специалист по полезной нагрузке Майкл Андерсон, специалист по зоологии Лорел Кларк, научный специалист Дэвид Браун, первый израильский астронавт Илан Рамон.

Старт шаттла Columbia: смотреть видео онлайн

Экипаж миссии STS-1

Пилотом челнока был назначен Роберт Криппен, для которого это был первый полет. Командиром шаттла был легендарный Джон Янг, который в то время являлся самым опытным астронавтом NASA.

Первая миссия шаттла имела целью тестирование самого челнока и других систем:

Общий тест полетных качеств шаттла.

Тест составляющих системы: челнока, внешнего топливного бака, твердотопливных ускорителей.

Тестирование целостности конструкции во время экстремальных нагрузок.

Проверка термозащиты.

Проверка теплового режима корабля.

Проверка системы ориентации.

Проверка навигационных и других проблем.

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Кто такой Джон Янг?

Астронавт НАСА, совершивший 6 полетов в космос. STS-1 стал пятым полетом Янга. Дважды пилотировал корабли "Джемини", дважды пилотировал корабли "Аполлон" и дважды – шаттл. Один из немногих, кто также дважды летал к Луне. В миссии "Аполлон-16" высадился на поверхность спутника. Единственный человек в мире, который пилотировал 4 разных типа космических кораблей: "Джемини", командный модуль" Аполлона", лунный модуль "Аполлона" и шаттл.



Джон Янг (слева) и Роберт Криппен / Фото НАСА

Подборка фотографий из миссии STS-1



Columbia готовится к старту на стартовом столе ... / Фото NASA



...а астронавты на земле: Джон Янг и Роберт Криппен и дублирующий экипаж рассматривают систему экстренной эвакуации / Фото NASA



Через несколько секунд до запуска двигателей на стартовой площадке происходят два события: прямо под двигателями начинают литься водопады воды и лететь искры / Фото NASA

Вода нужна для двух вещей:

Для охлаждения стартового стола во время старта.

Но основная функция водопада – погашение звуковых волн, которые возникают от работы двигателей. Звуковые волны настолько мощные, что могут повредить площадку и сам шаттл.

Искры – это система дожигания водорода. Задача системы – поджечь выбросы водорода из сопел трех двигателей RS-25, которые возникают еще до зажигания самих двигателей. Если этого не сделать, то под космическим кораблем может образоваться взрывоопасная воздушно-водородная смесь.

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Старт! Шаттл Columbia поднимается в небо / Фото NASA



Отсоединение двух твердотопливных ускорителей SRB через 2 минуты 12 секунд после старта; высота полета – 53 километра / Фото NASA

Что такое SRB?

Это твердотопливные ракетные двигатели. SRB (Solid Rocket Booster) обеспечивали 83% стартовой тяги шаттла. Именно эти двигатели – самые мощные, какие когда-либо создавал человек. После отсоединения от шаттла ускорители опускались на парашютах в воды Атлантического океана. Их вылавливали и могли использовать повторно.



Позже SRB выловят и транспортируют в порт для восстановления / Фото NASA



Через 8 минут и 34 секунды три двигателя RS-25 остановили работу, а еще через 18 секунд отсоединился внешний топливный бак. Шаттл Columbia вышел на орбиту вокруг Земли / Фото NASA

Внешний топливный бак шаттлов в первых двух миссиях окрашивали в белый цвет. Затем от намерения отказались для экономии массы.



Шаттл на орбите, чем теперь заняться? / Фото NASA



Можно поработать / Фото NASA



Можно побриться, как это делает​ Джон Янг / Фото NASA



Можно (даже необходимо) приготовить кушать / Фото NASA



Можно "позависать" и сделать пару пируэтов в невесомости / Фото NASA



А можно сделать вот такую невероятную фотографию Багамских островов / Фото NASA



В то время в Центре управления полетами (ЦКП) контролируют, чтобы все на борту космического корабля работало хорошо. Космический корабль и ЦКП – единое целое во время миссии / Фото NASA

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Но время домой, космический челнок сходит с орбиты и летит на авиабазу Эдвардс / Фото Spacefacts



Шаттл плавно касается земли / Фото NASA



В Центре управления полетами следят за большим экраном и показателями телеметрии / Фото NASA



Ну вот и все: приземление – успешное, миссия выполнена. Впереди шаттлы ожидают десятки полетов и 30 лет работы / Фото NASA

Приземление шаттла Columbia: смотреть видео онлайн