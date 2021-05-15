Первым шаттлом, который поднялся в небо и разогнался до первой космической скорости, стал печально известный Columbia. 12 апреля 1981 года челнок стартовал с площадки на мысе Канаверал №39-А. Проведя на орбите вокруг Земли 2 дня и 6 часов, Columbia успешно вернулся на Землю 14 апреля 1981 года. За это время челнок пролетел 1 миллион 728 тысяч километров.
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Старт шаттла Columbia: смотреть видео онлайн
Экипаж миссии STS-1
Пилотом челнока был назначен Роберт Криппен, для которого это был первый полет. Командиром шаттла был легендарный Джон Янг, который в то время являлся самым опытным астронавтом NASA.
Первая миссия шаттла имела целью тестирование самого челнока и других систем:
- Общий тест полетных качеств шаттла.
- Тест составляющих системы: челнока, внешнего топливного бака, твердотопливных ускорителей.
- Тестирование целостности конструкции во время экстремальных нагрузок.
- Проверка термозащиты.
- Проверка теплового режима корабля.
- Проверка системы ориентации.
- Проверка навигационных и других проблем.
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Кто такой Джон Янг?
Астронавт НАСА, совершивший 6 полетов в космос. STS-1 стал пятым полетом Янга. Дважды пилотировал корабли "Джемини", дважды пилотировал корабли "Аполлон" и дважды – шаттл. Один из немногих, кто также дважды летал к Луне. В миссии "Аполлон-16" высадился на поверхность спутника. Единственный человек в мире, который пилотировал 4 разных типа космических кораблей: "Джемини", командный модуль" Аполлона", лунный модуль "Аполлона" и шаттл.
Джон Янг (слева) и Роберт Криппен / Фото НАСА
Подборка фотографий из миссии STS-1
Columbia готовится к старту на стартовом столе ... / Фото NASA
...а астронавты на земле: Джон Янг и Роберт Криппен и дублирующий экипаж рассматривают систему экстренной эвакуации / Фото NASA
Через несколько секунд до запуска двигателей на стартовой площадке происходят два события: прямо под двигателями начинают литься водопады воды и лететь искры / Фото NASA
Вода нужна для двух вещей:
- Для охлаждения стартового стола во время старта.
- Но основная функция водопада – погашение звуковых волн, которые возникают от работы двигателей. Звуковые волны настолько мощные, что могут повредить площадку и сам шаттл.
Искры – это система дожигания водорода. Задача системы – поджечь выбросы водорода из сопел трех двигателей RS-25, которые возникают еще до зажигания самих двигателей. Если этого не сделать, то под космическим кораблем может образоваться взрывоопасная воздушно-водородная смесь.
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Старт! Шаттл Columbia поднимается в небо / Фото NASA
Отсоединение двух твердотопливных ускорителей SRB через 2 минуты 12 секунд после старта; высота полета – 53 километра / Фото NASA
Что такое SRB?
Это твердотопливные ракетные двигатели. SRB (Solid Rocket Booster) обеспечивали 83% стартовой тяги шаттла. Именно эти двигатели – самые мощные, какие когда-либо создавал человек. После отсоединения от шаттла ускорители опускались на парашютах в воды Атлантического океана. Их вылавливали и могли использовать повторно.
Позже SRB выловят и транспортируют в порт для восстановления / Фото NASA
Через 8 минут и 34 секунды три двигателя RS-25 остановили работу, а еще через 18 секунд отсоединился внешний топливный бак. Шаттл Columbia вышел на орбиту вокруг Земли / Фото NASA
Шаттл на орбите, чем теперь заняться? / Фото NASA
Можно поработать / Фото NASA
Можно побриться, как это делает Джон Янг / Фото NASA
Можно (даже необходимо) приготовить кушать / Фото NASA
Можно "позависать" и сделать пару пируэтов в невесомости / Фото NASA
А можно сделать вот такую невероятную фотографию Багамских островов / Фото NASA
В то время в Центре управления полетами (ЦКП) контролируют, чтобы все на борту космического корабля работало хорошо. Космический корабль и ЦКП – единое целое во время миссии / Фото NASA
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Но время домой, космический челнок сходит с орбиты и летит на авиабазу Эдвардс / Фото Spacefacts
Шаттл плавно касается земли / Фото NASA
В Центре управления полетами следят за большим экраном и показателями телеметрии / Фото NASA
Ну вот и все: приземление – успешное, миссия выполнена. Впереди шаттлы ожидают десятки полетов и 30 лет работы / Фото NASA
Приземление шаттла Columbia: смотреть видео онлайн