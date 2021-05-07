Спутник связи Intelsat 603 был выведен на околоземную орбиту 14 марта 1990 года. Далее, с помощью разгонного блока Orbus-21S он должен был выйти на геостационарную орбиту. Однако, блок оказался неисправным и спутник застрял на низкой околоземной орбите на долгие два года, пока для его ремонта не прилетел Endeavour.

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Что такое ГСО – геостационарная орбита? Это – круговая околоземная орбита, находясь на которой спутник движется с такой же скоростью, что и Земля вокруг собственной оси. Благодаря этому, спутник постоянно находится над одной и той же точкой Земли. Высота ГСО – 35 786 километров относительно поверхности Земли.



Endeavour в полете / Фото Flickr Cliff Steenhoff

Ремонт проводился в рамках миссии STS-49. Первые попытки захватить спутник связи были неудачными. Астронавты Пьер Туот и Ричард Гиб дважды выходили из шаттла, чтобы поймать Intelsat 603, однако не смогли это сделать. За два выхода они пробыли в космосе более 9 часов.

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Intelsat 603 и побережье Флориды / Фото NASA



Астронавт Пьер Туот перед попыткой поймать Intelsat 603 / Фото NASA



Вторая неудачная попытка поймать спутник, на фото Пьер Туот / Фото Internet Archive

В течение двух попыток подцепить Intelsat 603 шаттл осторожно маневрировал возле спутника. На третий раз, для ВКД вышло уже трое астронавтов. На помощь Пьеру Туоту и Ричарду Гибу пришел Томас Акерс.

На этот раз охота была удачной и три человека таки "загарпунили" неуловимый Intelsat.

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Что такое ВКД? ВКД – аббревиатура, которая расшифровывается как внекорабельная деятельность. Это любая работа астронавта в космосе за пределами космического корабля.



Слева направо: Ричард Гиб, Томас Акерс и Пьер Туот через несколько минут после того, как поймали спутник / Фото NASA



После захвата спутника астронавты должны были подтянуть его к грузовому отсеку / Фото Internet Archive

После захвата Intelsat 603 подтянули к грузовому отсеку, чтобы присоединить к нему новый разгонный блок Orbus-21S.

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Астронавты держат спутник перед присоединением к нему разгонного блока (черный куб снизу) / Фото NASA



Intelsat 603 после ремонта и с подключенным разгонным блоком готовится к отстыковке / Фото Internet Archive



Астронавт Ричард Гиб заглядывает через кормовой иллюминатор / Фото Internet Archive

Космический челнок Endeavour стал первым шаттлом, на котором использовали тормозной парашют.



Посадка шаттла Endeavour / Фото Internet Archive

Что нужно знать о полете