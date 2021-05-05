Миссия называлась "Меркурий-Редстоун-3" (Mercury-Redstone 3). Позывной Шепарда был Freedom-7, который выбрал для себя сам пилот космического корабля. Весь полет длился 15 минут 28 секунд.
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Старт ракеты "Меркурий-Редстоун-3" с Аланом Шепардом на борту / Фото NASA
Однако в отличие от Юрия Гагарина, Шепард совершил не орбитальный полет, а суборбитальный. Ракета-носитель "Меркурий-Редстоун" не имела такой мощности, чтобы набрать необходимую скорость и доставить полезную нагрузку на орбиту вокруг Земли.
Чем отличается суборбитальный полет от орбитального?Орбитальный полет – это полет с первой космической скоростью, а это около 7,9 километра в час. Набрав такую скорость, космический аппарат может двигаться вокруг Земли. Суборбитальный космический полет – это баллистический полет со скоростью, меньшей первой космической. Проще говоря, самая высокая точка условной орбиты (апогей) будет выше 100 километров над уровнем моря. А самая низкая точка (перигей) - ниже поверхности Земли.
Полет ракеты "Меркурий-Редстоун-3" / Фото NASA
Почему выбрали именно Алана Шепарда
Шепард входил в состав Первого отряда астронавтов NASA. Всего их было семь мужчин, включая Алана. Журналистка "Радио Свобода" Мария Ефимова спросила у астронавта Уолтерра Ширра о том, почему именно Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.
Сначала они хотели отправить шимпанзе, но стало приходить множество писем от защитников животных, а на защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот мы его и послали,
– ответил Ширра.
А если говорить серьезно, то между астронавтами "Первой семерки" была довольно жесткая конкуренция. Каждый из них боролся за право стать первым человеком в космическом пространстве, ведь это происходило до полета Гагарина.
Лишь для того, чтобы попасть в отряд нужно было соответствовать ряду условий:
- Рост должен был быть меньше 1 метра 80 сантиметров;
- Кандидат должен иметь безупречное физическое состояние;
- Научная степень – не ниже бакалавра;
- Степень пилота-испытателя;
- Квалификация пилота реактивного самолета;
- Кандидат должен был иметь не менее 1500 часов налета на самолетах.
Попав в "Первый отряд", Шепард бросил курить и пить, начал заниматься бегом, как можно больше времени уделял тренировкам. Как результат, 19 января 1961 года было объявлено, что именно он станет первым, кто полетит в космос.
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Алан Шепард снимает скафандр после полета / Фото NASA
"Подмоченная" ситуация
Перед стартом произошел интересный курьез. Для Шепарда не была предусмотрена система сбора отходов. У NASA и без того было много мороки с запуском, а полет должен был длиться всего 15 минут, поэтому считалось, что если пилот захочет в туалет, то можно и потерпеть.
Чего там не рассчитали, так это сколько времени пройдет между тем, как Алан, одетый в скафандр, сядет в космический корабль и когда состоится старт. А времени прошло немало.
Алан Шепард сел на корабль в 09:15. Но состоялось несколько переносов из-за проблем. В результате старт задержали больше чем на два с половиной часа и он состоялся в 14:34. И в это время пилот захотел в туалет. Когда он сказал об этом команде подготовки, то получил такой ответ:
Сделай это в костюме,
– услышал Шепард.
Прислушавшись к совету, Алан Шепард, первый американец в космосе, произвел естественную потребность прямо в скафандр. При этом ему пришлось выключить некоторые датчики, которые отслеживали его сердцебиение и дыхание.
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Слева справа: астронавт Дональд Слейтон (слева), Алан Шепард, полковник Кейт Линделл, астронавт Вирджил Гриссом / Фото NASA
Что нужно знать о Алане Шепарде
- В 1964 году у Шепарда обнаружили болезнь уха, которая нарушала работу вестибулярного аппарата. Это едва не "поставило крест" на карьере астронавта.
- В рамках программы "Аполлон" Алан Шепард высадился на Луну в миссии "Аполлон-14".
- Алан – единственный из "Первого отряда астронавтов NASA", попавший на Луну.
- На Луне Шепард сыграл в гольф.
- В честь Алана назван главный герой игры Mass Effect – Шепард.
- Умер Алан Шепард 21 июля 1998 года в возрасте 74 лет от хронического лимфолейкоза.