Миссия называлась "Меркурий-Редстоун-3" (Mercury-Redstone 3). Позывной Шепарда был Freedom-7, который выбрал для себя сам пилот космического корабля. Весь полет длился 15 минут 28 секунд.

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Старт ракеты "Меркурий-Редстоун-3" с Аланом Шепардом на борту / Фото NASA

Однако в отличие от Юрия Гагарина, Шепард совершил не орбитальный полет, а суборбитальный. Ракета-носитель "Меркурий-Редстоун" не имела такой мощности, чтобы набрать необходимую скорость и доставить полезную нагрузку на орбиту вокруг Земли.

Чем отличается суборбитальный полет от орбитального? Орбитальный полет – это полет с первой космической скоростью, а это около 7,9 километра в час. Набрав такую скорость, космический аппарат может двигаться вокруг Земли. Суборбитальный космический полет – это баллистический полет со скоростью, меньшей первой космической. Проще говоря, самая высокая точка условной орбиты (апогей) будет выше 100 километров над уровнем моря. А самая низкая точка (перигей) - ниже поверхности Земли.



Полет ракеты "Меркурий-Редстоун-3" / Фото NASA

Почему выбрали именно Алана Шепарда

Шепард входил в состав Первого отряда астронавтов NASA. Всего их было семь мужчин, включая Алана. Журналистка "Радио Свобода" Мария Ефимова спросила у астронавта Уолтерра Ширра о том, почему именно Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.

Сначала они хотели отправить шимпанзе, но стало приходить множество писем от защитников животных, а на защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот мы его и послали,

– ответил Ширра.

А если говорить серьезно, то между астронавтами "Первой семерки" была довольно жесткая конкуренция. Каждый из них боролся за право стать первым человеком в космическом пространстве, ведь это происходило до полета Гагарина.

Лишь для того, чтобы попасть в отряд нужно было соответствовать ряду условий:

Рост должен был быть меньше 1 метра 80 сантиметров;

Кандидат должен иметь безупречное физическое состояние;

Научная степень – не ниже бакалавра;

Степень пилота-испытателя;

Квалификация пилота реактивного самолета;

Кандидат должен был иметь не менее 1500 часов налета на самолетах.

Попав в "Первый отряд", Шепард бросил курить и пить, начал заниматься бегом, как можно больше времени уделял тренировкам. Как результат, 19 января 1961 года было объявлено, что именно он станет первым, кто полетит в космос.

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Алан Шепард снимает скафандр после полета / Фото NASA

"Подмоченная" ситуация

Перед стартом произошел интересный курьез. Для Шепарда не была предусмотрена система сбора отходов. У NASA и без того было много мороки с запуском, а полет должен был длиться всего 15 минут, поэтому считалось, что если пилот захочет в туалет, то можно и потерпеть.

Чего там не рассчитали, так это сколько времени пройдет между тем, как Алан, одетый в скафандр, сядет в космический корабль и когда состоится старт. А времени прошло немало.

Алан Шепард сел на корабль в 09:15. Но состоялось несколько переносов из-за проблем. В результате старт задержали больше чем на два с половиной часа и он состоялся в 14:34. И в это время пилот захотел в туалет. Когда он сказал об этом команде подготовки, то получил такой ответ:

Сделай это в костюме,

– услышал Шепард.

Прислушавшись к совету, Алан Шепард, первый американец в космосе, произвел естественную потребность прямо в скафандр. При этом ему пришлось выключить некоторые датчики, которые отслеживали его сердцебиение и дыхание.

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Слева справа: астронавт Дональд Слейтон (слева), Алан Шепард, полковник Кейт Линделл, астронавт Вирджил Гриссом / Фото NASA

Что нужно знать о Алане Шепарде