Пандемия коронавируса заставила перенести многие элементы привычной нам жизни в онлайн, в том числе и спортивные соревнования. Это коснулось даже мира велосипедных гонок. Первый в мире турнир по дистанционным велогонкам немедленно обзавелся и первыми читерами.

Платформа Zwift является одним из ключевых игроков в этой индустрии. Она позволяет велосипедистам и бегунам соревноваться, не выходя из дома. Для этого не надо покупать специальное оборудование, подойдет даже обычный велосипед. Необходимо лишь заменить его заднее колесо умным приводом, который способен дозировать нагрузку на виртуальной трассе и измерять параметры производительности спортсмена, передавая их в Zwift.

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Велогонки онлайн и первые читеры

Велогонки сумели перебраться в онлайн. У них появились свои спонсоры с призовыми фондами. Первый в истории чемпионат получил поддержку Zwift, которая объявила, что наградит победителя призом в 8000 евро. Но, где появляются настоящие деньги – там же появляются и мошенники, желающие их заполучить.

В самом начале второго сезона велосипедной лиги Zwift объявила о дисквалификации двух лучших гонщиков сроком на шесть месяцев. По правилам участники турнира должны предоставить данные своей производительности во время гонок из двух разных источников. В случае двух обнаруженных читеров эти данные расходились. Показатели одного из них выросли за время заезда на 9 процентов, а другого – сразу на 32 процента. Второй мошенник признался, что отредактировал параметры, прежде чем передать их в Zwift. Первый же уверяет, что странный скачок его производительности вызван проблемами с программой, из-за которых его команде пришлось загрузить данные через стороннюю платформу.

Это не первый случай, когда спортсмены пытаются использовать современные технологии для получения преимущества в виртуальных соревнованиях. Так, немецкий пилот Formula E из команды Audi Даниэль Абт был дисквалифицирован в прошлом году за то, что нанял профессионального геймера, чтобы тот выступал вместо него.