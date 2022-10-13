Миллиардер приобрел путешествие вокруг Луны для себя и жены на корабле Starship

Первый в мире частный космический турист решил вернуться в космос на этот раз с женой. Он приобрел два билета на поездку вокруг Луны в корабле Starship компании SpaceX.

На данный момент точной даты старта миссии нет, но места еще доступны, поэтому вы можете связаться со SpaceX и присоединиться к экипажу. Напомним, что до сих пор Starship не провел ни одного тестового орбитального полета, так что миссия точно не запланирована на ближайшее время.

Не пропустите Притворившийся космонавтом: мошенник выманил у женщины деньги, чтобы вернуться с МКС на Землю

Первый в мире космический турист

Миллиардер Деннис Тито – бывший ученый Лаборатории реактивного движения NASA, а ныне инвестиционный банкир. В 2001 г. он приобрел первый частный полет на Международную космическую станцию на борту российской ракеты "Союз". В интервью Ars Technica Тито сказал, что не думал, что когда-нибудь получит еще один шанс вернуться в космос или осуществить свою мечту – улететь к Луне.

Однако он изменил свое мнение, посетив штаб-квартиру SpaceX вместе со своей женой Акико Тито в прошлом году. После экскурсии супруги начали обсуждать возможность полета.

Пара объявила, что они приобрели 2 из 12 мест на борту одного из запланированных космических полетов Starship. Акико имеет все шансы стать первой женщиной, которая совершит полет на корабле Starship.

В настоящее время их путешествие зависит от дальнейшего развития возможностей Starship, поскольку SpaceX готовится совершить первые орбитальные испытательные полеты сверхтяжелой ракеты-носителя уже в ближайшем будущем. SpaceX заявила, что Starship не будет готов к пилотируемым околоземным полетам по крайней мере до 2025 года, но миллиардер сказал, что он не прочь подождать.

Читайте на сайте SpaceX запустила россиянку в МКС: это первый за 20 лет запуск космонавта с территории США

Первый орбитальный полет системы Starship

Корабль Starship, а точнее его версия Ship 24, запустится на супертяжелой ракете Super Heavy, известной, как Booster 7 (если с ней все будет хорошо после инцидента).

И Starship, и Super Heavy оснащены двигателями SpaceX Raptor следующего поколения. Космический корабль оснащен шестью Raptor, а ускоритель имеет 33 двигателя, как показала SpaceX в своей публикации в твиттере.