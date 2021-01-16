Компания Lockheed Martin сообщила, что космический аппарат Orion окончательно собран и готов к передаче для снаряжения и установки на ракету-носитель. В первой лунной миссии нового поколения Orion отправится на орбиту Луны без экипажа.

После облета спутника Земли аппарат вернется на Землю, что станет доказательством надежной работы всех служб и устройств перед повторной отправкой астронавтов на Луну, сообщает 24 канал.

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Подготовка корабля "Орион"

Как сообщили в Lockheed Martin, в процессе составления первого корабля "Орион" было обнаружено малоопасный дефект, который решили не устранять. Неисправным оказался один из многих резервных каналов для передачи данных и питания. Доступ к дефектному узлу можно было получить только путем полной разборки аппарата поэтому инженеры решили, что это будет большим риском, чем отправка корабля как есть. К тому же, устранения неисправности сорвали бы планы запусков.

После испытания корабля "Орион" в центре NASA его заправят топливом и расходными материалами (аммиаком, гелием и азотом) и интегрируют систему прерывания запуска, а также установят защитный обтекатель. Кроме самого корабля компания Lockheed Martin разработала также модуль экипажа и систему прерывания запуска. Двигательная и силовая установки Orion – сервисный модуль – созданный под управлением Европейского космического агентства.



Корабль "Орион"

Запуск в рамках программы "Артемида"

Установление корабля "Орион" на ракету-носитель SLS и полная подготовка ракеты к запуску должны завершиться к середине осени, чтобы полет по программе NASA "Артемида" состоялся до конца текущего года. Если программа будет выполнена безупречно, повторную высадку астронавтов на Луну можно ожидать в 2024 году.

Добавим, для NASA компания Lockheed Martin собирает три корабля "Орион". После этого должны заказать еще три аппарата для миссий Artemis III-V и три для миссий Artemis VI-VIII. Как вариант обсуждается заказ до 12 аппаратов в целом. "Орион" рассматривается не только как пилотируемый аппарат для полетов на Луну, но также как капсула для полетов людей на Марс.