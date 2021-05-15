Ранее на сайте Китайского национального космического управления появилось сообщение, где говорилось, что посадка ожидается в промежутке с 15 по 19 мая 2021 года. Конкретная дата и время посадки не уточнялись. И сегодня, 15 мая 2021 года, стало известно, что марсоход Zhurong совершил успешную посадку на равнине Утопия.
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- Автоматическая межпланетная станция Tianwen-1 вышла на орбиту вокруг Марса 10 февраля 2021 года. С тех пор она тестировала системы и выбирала удобное место для посадки марсохода.
- Совершив удачную посадку на Красной планете, Китай стал второй страной в истории, которой это удалось посадить аппарат, чтобы он остался в рабочем состоянии. Раньше это удавалось только США.
- Советский Союз отправлял на Марс серию одноименных аппаратов, однако они в большинстве разбились при посадке. Лишь "Марс-3" смог совершить мягкую посадку, но через 14 секунд связь с ним оборвалась, аппарат не передал никакой существенной информации.
- Автоматическая станция Великобритании "Бигль-2" не вышла на связь после посадки.
- АМС "Скиапарелли" Европейского космического агентства разбился при посадке.
Марсоход Zhurong / Фото m.news