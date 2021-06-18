Китайские тайконавты впервые попали на новую космическую станцию: фото

Корабль "Шэньчжоу-12" совершил успешную стыковку с базовым модулем Тяньхе – первым элементом китайской орбитальной станции Тяньгун. После этого экипаж в составе трех тайконавтов впервые перешел на борт станции.

Что будут делать тайконавты на станции

Первый экипаж проведет на станции три месяца и будет заниматься научными исследованиями. Кроме того команда выполнит ряд задач по строительству и расширению объекта. После этого экипаж вернется на Землю на борту спусковой капсулы.

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Это будет самое длительное пребывание тайконавтов на орбите. Предыдущий рекорд по продолжительности пребывания китайских астронавтов в космосе, установленный в 2016 году, составлял 32 дня.

Экипаж станции состоит из трех тайконавтов:

Не Хайшен (командир экипажа);

Лю Бомин;

Тан Хунбо.

Экипаж на станции: фото

Скриншоты

Первая пилотируемая миссия Китая за долгое время

Запуск "Шэньчжоу-12" был проведен в четверг в 09:22 по пекинскому времени (4:22 по Киеву) с использованием ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф" с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-востоке страны.

Это был первый пилотируемый запуск Китая с октября 2016 года. А всего у Китая вместе с последним запуском насчитывается восемь пилотируемых полетов космических кораблей.

После стыковки на орбите образовалась конструкция из трех элементов: