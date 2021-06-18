Что будут делать тайконавты на станции
Первый экипаж проведет на станции три месяца и будет заниматься научными исследованиями. Кроме того команда выполнит ряд задач по строительству и расширению объекта. После этого экипаж вернется на Землю на борту спусковой капсулы.
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Это будет самое длительное пребывание тайконавтов на орбите. Предыдущий рекорд по продолжительности пребывания китайских астронавтов в космосе, установленный в 2016 году, составлял 32 дня.
Экипаж станции состоит из трех тайконавтов:
- Не Хайшен (командир экипажа);
- Лю Бомин;
- Тан Хунбо.
Экипаж на станции: фото
Скриншоты
Первая пилотируемая миссия Китая за долгое время
Запуск "Шэньчжоу-12" был проведен в четверг в 09:22 по пекинскому времени (4:22 по Киеву) с использованием ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф" с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-востоке страны.
После стыковки на орбите образовалась конструкция из трех элементов:
- базового модуля "Тяньхе",
- грузового корабля" Тяньчжоу-2", прибывшего ранее;
- и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12".