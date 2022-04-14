Первый в истории межзвездный объект посетил Землю в 2014 году, – Космическое командование США

В 2014 году над Папуа-Новой Гвинеей взорвался метеорит. Космическое командование США опубликовало доклад, в котором отмечается, что это был объект из другой звездной системы.

Что известно об объекте, который взорвался над Тихим океаном

Объектом был небольшой метеорит диаметром менее полуметра. Он вошел в атмосферу Земли со скоростью 210 000 км/ч. Это намного больше, чем у небесных тел, движущихся по орбитам внутри Солнечной системы. И это был первый межзвездный объект, зафиксированный человечеством.

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Интерес к необычному метеориту ученые проявили еще в 2019 году. Еще тогда, по предварительным расчетам исследователи на 99% смогли подтвердить, что этот объект прилетел к нам именно из-за пределов Солнечной системы. Говорилось о том, что метеорит мог прилететь из какой-то планетарной или звездной системы в глубине Млечного Пути.

Тогда статья с расчетами и данными исследований так и не прошла экспертную оценку и не была опубликована ни в одном научном издании.

Новое подтверждение

Сейчас ученые из USSC официально подтвердили находку коллег. В докладной записке, датированной 1 марта и выложенной в твитере 6 апреля, генерал-лейтенант Джон Шоу, заместитель командующего USSC, написал, что анализ 2019 года был "достаточно точен, чтобы подтвердить межзвездную траекторию".

Следовательно, метеорит, который взорвался в 2014 году над Тихим океаном, является первым в истории наблюдений зафиксированным межзвездным объектом, прилетевшим в Солнечную систему.

Стоит объяснить, что известный до сих пор, как первый, а теперь уже второй зафиксированный межзвездный объект – астероид Оумуамуа был замечен на три года позже.

Поскольку метеорит сгорел над Тихим океаном, возможно его обломки удастся обнаружить на дне. Найти и исследовать их было бы очень интересно для ученых.