До сих пор биологические эксперименты в космосе неоднократно осуществлялись, но они ограничивались воображаемой сферой, включающей Землю и Луну. Предполагается, что небольшой спутник-кубсат с дрожжевыми клетками на борту выйдет на гелиоцентрическую орбиту. После этого учёные начнут изучать влияние космической радиации на дрожжи.

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Проект BioSentinel является первым в своем роде – он позволит отправить живые организмы в космос дальше, чем когда-либо в истории.

Зачем это ученым

Космическая радиация появляется, когда атомы путешествуют так быстро, то "теряют" электроны. Бомбардировка подобными частицами чрезвычайно вредна для живых организмов, но в норме людей и другая жизнь на Земле защищает магнитное поле планеты.

Поскольку дрожжевые клетки функционируют примерно по тем же принципам, что и человеческие, в том числе несущие ДНК, они прекрасно подходят для оценки влияния космической радиации в глубоком космосе, и эксперимент позволит предположить, что может произойти с людьми во время длительного полета.

Дрожжевые клетки начнут путешествие в сухой среде на небольших карточках на борту кубсата. Во время полета к Луне спутник BioSentinel на определенном этапе покинет компанию своих собратьев и выйдет на гелиоцентрическую орбиту. Вне зоны действия магнитного поля Земли персонал миссии сможет "активировать" дрожжи, после чего те начнут путешествие продолжительностью 12 месяцев.

Подробнее об исследованиях BioSentinel: смотрите видео

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BioSentinel дублирует еще два похожих эксперимента. Один из них производится на борту МКС, а еще один будет организован на Земле. Сравнивая полученные данные, ученые смогут исследовать действие космической радиации на Земле, низкой околоземной орбите и в глубоком космосе. Предполагается, что это обеспечит бесценную информацию для дальнейших пилотируемых путешествий на Марс и даже дальше.