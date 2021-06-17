По габаритам WoodSat соответствует спутникам семейства CubeSat. Размеры каждой его стороны составляют 10 сантиметров.
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Конструкция спутника
- Корпус изготовлен из березовой фанеры, за исключением алюминиевых направляющих, которые обеспечивают развертывание спутника на орбите.
- Нашлось место и для металлического раздвижного штатива для установки камеры.
- Внутри спутника разместят специальные датчики, которые будут фиксировать состояние древесины.
Идея создания деревянного спутника возникла четыре года назад. Ее первым воплощением стал запуск деревянного прототипа KitSat в стратосферу с помощью метеозонда.
Кто работает над проектом
Партнер Макинена в рамках разработки WoodSat – американская частная космическая компания Rocket Lab. Она возьмет на себя создание электронного стартового ускорителя.
ЕКА займется электронной начинкой спутника – датчиками, которые отслеживают работу WoodSat на орбите.
Ученые очень надеются на выживание WoodSat в условиях космоса у границ атмосферы, где происходит разрушение молекул кислорода под воздействием солнечного УФ-излучения.
Запуск WoodSat планируют на конец 2021 года.