По габаритам WoodSat соответствует спутникам семейства CubeSat. Размеры каждой его стороны составляют 10 сантиметров.

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Конструкция спутника

Корпус изготовлен из березовой фанеры, за исключением алюминиевых направляющих, которые обеспечивают развертывание спутника на орбите.

Нашлось место и для металлического раздвижного штатива для установки камеры.

Внутри спутника разместят специальные датчики, которые будут фиксировать состояние древесины.

Разработал деревянный спутник финский журналист и одновременно глава компании Arctic Astronauts Яри Макинен. Основная продукция компании – обучающие версии CubeSat для образовательных учреждений и тех, кто интересуется космосом.

Идея создания деревянного спутника возникла четыре года назад. Ее первым воплощением стал запуск деревянного прототипа KitSat в стратосферу с помощью метеозонда.

Кто работает над проектом

Партнер Макинена в рамках разработки WoodSat – американская частная космическая компания Rocket Lab. Она возьмет на себя создание электронного стартового ускорителя.

ЕКА займется электронной начинкой спутника – датчиками, которые отслеживают работу WoodSat на орбите.

Ученые очень надеются на выживание WoodSat в условиях космоса у границ атмосферы, где происходит разрушение молекул кислорода под воздействием солнечного УФ-излучения.

Запуск WoodSat планируют на конец 2021 года.