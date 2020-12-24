Японская лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry совместно с университетом Киото занимается проектом космического спутника из дерева. Его планируется запустить через три года.

До марта 2024 года инженеры будут изучать возможность возведения деревянных конструкций в космической среде, сообщает Nikkei.

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Дерево не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли. Это позволяет размещать такие устройства, как антенны и механизмы ориентации, внутри деревянного спутника, что позволяет создавать более простые конструкции. Кроме того, когда деревянный спутник сходит с орбиты и падает обратно на Землю, он полностью сгорает, не выбрасывая вредные вещества в атмосферу или не осыпая землю осколками,

– указано в сообщении.

Почему это важно

В настоящее время Sumitomo Forestry разрабатывает деревянные строительные материалы с высокой устойчивостью к погодным условиям, а также к перепадам температуры и воздействию солнца.

Между тем Европейское космическое агентство в рамках проекта "Чистый космос" занимается поиском материалов для спутников, которые могут полностью сгорать при входе в атмосферу. Для испытаний привлекли аэродинамическую трубу с плазмой. В качестве вариантов такого материала рассматриваются пластик и легкоплавкие сплавы металлов.

Сейчас в Европе проектируют аппарат для уборки космического мусора. Подготовительные работы стартовали летом 2020 года. В разработке участвуют ЕКА и стартап ClearSpace. Уборщика запланировали запустить на орбиту Земли в 2025 году.