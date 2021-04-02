Запуск квантового компьютера осуществляют в рамках 10-летнего партнерства IBM и Cleveland Clinic по созданию совместного исследовательского центра. Его целью является ускорение исследований и открытий в области здравоохранения.

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Какое задание получит компьютер

Помимо локальной квантовой системы System One, Cleveland Clinic также будет иметь доступ через облако к компьютерному парку IBM, состоящему из более чем 20 квантовых систем.

Новый центр Discovery Accelerator будет проводить исследования в области геномики, транскриптомики отдельных клеток, здоровья населения, клинических практик, а также разрабатывать новые химические вещества и лекарства.

Квантовый компьютер System One представили еще в 2019 году. Сегодня самый мощный квантовый компьютер компании может содержать 65 кубитов. В этом году IBM планирует выпустить 127-кубитный процессор IBM Quantum Eagle. А к 2023 году стремятся создать первые квантовые системы на более чем 1000 кубитов. Cleveland Clinic первой среди частных пользователей получит такую систему.