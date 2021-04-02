Запуск квантового компьютера осуществляют в рамках 10-летнего партнерства IBM и Cleveland Clinic по созданию совместного исследовательского центра. Его целью является ускорение исследований и открытий в области здравоохранения.

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Какое задание получит компьютер

Помимо локальной квантовой системы System One, Cleveland Clinic также будет иметь доступ через облако к компьютерному парку IBM, состоящему из более чем 20 квантовых систем.

Новый центр Discovery Accelerator будет проводить исследования в области геномики, транскриптомики отдельных клеток, здоровья населения, клинических практик, а также разрабатывать новые химические вещества и лекарства.

квантовий комп'ютер

Квантовый компьютер System One представили еще в 2019 году. Сегодня самый мощный квантовый компьютер компании может содержать 65 кубитов. В этом году IBM планирует выпустить 127-кубитный процессор IBM Quantum Eagle. А к 2023 году стремятся создать первые квантовые системы на более чем 1000 кубитов. Cleveland Clinic первой среди частных пользователей получит такую систему.

Что такое квантовый компьютер?

Это мощное вычислительное устройство для обработки данных использует явления квантовой механики – квантовую суперпозицию и квантовую запутанность. В отличие от обычных, такой компьютер оперирует не битами, способными принимать значение либо 0, либо 1, а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1. Подобные устройства являются намного более быстрыми и продуктивными.