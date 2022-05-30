О том, что будущая новинка не отменена, как уже успели предположить в сети, стало известно из данных нидерландского органа по сертификации мобильных устройств Telefication. Там сообщили, что телефон с модельным номером HTC 2qbk200 готов к выходу. Презентация таким образом должна пройти в ближайшее время.

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Первый флагман

Следует отметить, что новый флагман компании станет первым со времен HTC U12+, выпущенного еще в 2018 году. После падения популярности и, как следствие, доходов с мобильного рынка производитель продал большую часть своего бизнеса смартфонов компании Google и с тех пор выпускал только бюджетные смартфоны среднего класса на отдельных рынках.

В Telefication не поделились подробностями о характеристиках нового смартфона. Нет никаких данных и о дизайне. Компания практически выпала из поля зрения инсайдеров, которые так любят сливать информацию заранее, об этом смартфоне практически ничего неизвестно.

Ранее, в марте, было известно, что он будет работать под управлением операционной системы Android.

Позже эту информацию подтвердил генеральный директор HTC Viva Asia-Pacific Чарльз Хуанг.

Он же в свое время анонсировал выход гаджета в апреле, однако планы изменились. Источники утверждают, что причиной тому являются проблемы с цепочкой поставок, вызванные очередным всплеском пандемии коронавируса и локдауном в Китае.

Также сообщается, что новинка сосредоточится на приложениях дополненной и виртуальной реальности, а также будет поддерживать глубокую интеграцию с собственной метаверс-платформой с открытым исходным кодом, получившей название Viveverse.

с открытым исходным кодом, получившей название Viveverse. Сообщается, что телефон будет связан с гарнитурой Vive Flow VR компании и, возможно, будет запускать программы дополненной реальности.

Ожидается, что подробности о новом флагмане появятся в ближайшие дни.

Напомним, ранее компания Google показала смартфон Pixel 6a – бюджетную версию своих "старших" моделей Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Смартфон должен выйти летом. О его характеристиках читайте в отдельном материале.