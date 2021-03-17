Недавно компания OnePlus официально подтвердила, что 23 марта вместе с линейкой OnePlus 9 презентует и свои первые умные часы. Источники уже раскрыли информацию о функциях этого гаджета.

В частности, известно, что смарт-часы выйдут в двух вариантах цветового исполнения – черном и серебристом. Сейчас известно об одном варианте размера – 46 мм, возможно будут выпущены и другие модификации.

К теме Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 полностью готов к выпуску

Что известно о характеристиках

По слухам, часы получат широкий набор функций мониторинга физической активности и показателей жизнедеятельности организма. В частности, это следующие функции:

измерение частоты сердечных сокращений,

уровень содержания кислорода в крови,

определение качества сна, уровня стресса,

и тому подобное.

Также новинка получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и специальный режим плавания, что позволит использовать их во время занятий водными видами спорта.

Интересная функции новинки – использование в качестве пульта дистанционного управления для смарт-телевизоров OnePlus TV.

Цена новинки пока неизвестна.