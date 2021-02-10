Не дожидаясь анонса Google, инсайдеры уже получили доступ к серии скриншотов операционной системы Android 12. На сайте XDA-Developers появилась галерея изображений из документов внутреннего брифинга Google, приуроченного к будущему выходу закрытой бета-версии ОС.

Судя по опубликованным изображениям, Android 12 получит обновленный дизайн панели уведомлений, фон которой отныне будет непрозрачным. При этом его оттенок может зависеть от выбранной темы оформления – похожий эффект уже давно знаком пользователям десктопной ОС Windows 10. Кроме того, все элементы интерфейса получили больший радиус округления по сравнению с действующей ревизией "зеленого робота".

Интересно Android 12 может получить одну из фишек интерфейса Windows 10

Какие еще изменения ждут Android 12

В меню уведомлений будет уменьшено количество иконок, благодаря чему они станут большими. Дата и часы поменяются местами, а в правом верхнем углу появятся новые индикаторы конфиденциальности. Одной из особенностей Android 12 станет оповещение пользователя о запуске тем или иным приложением камеры или микрофона. Эта функция также будет показывать какое именно приложение использует эти ресурсы смартфона.

По данным инсайдеров, Google также выведет все параметры конфиденциальности в отдельный пункт меню. Экран виджетов в Android 12 будет использовать раскрывающиеся списки вместо сетки с горизонтальной прокруткой. Ожидается и появление дополнительных инструментов, которые расширят функциональность ОС.

Фото Android 12:

Какие смартфоны первыми получат Android 12

Что касается смартфонов, которые в первую очередь получат доступ к первой бета-версии Android 12 для разработчиков, то инсайдеры указывают на все модели устройств Google начиная с Pixel 3. Не исключается и появление прошивки на смартфонах Motorola Edge и Edge +, Nokia 5.4, Samsung Galaxy S21 5G, realme 8 и X9, Xiaomi Mi11, Poco F2, а также OnePlus 9 и 9 Pro.

Сама компания Google пока не подтверждала список моделей, которых ждет обновление, а также не раскрывала сроков выхода бета-версии Android 12.