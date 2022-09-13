Как фотографирует новая камера iPhone 14 Pro: в сети появилось много изображений

В интернете опубликовали фотографии, сделанные на разных модулях новой камеры iPhone 14 Pro. Главной особенностью этого года является переход на новый датчик разрешением 48 мегапикселей.

Некоторые из этих фотографий мы уже видели во время презентации новых iPhone 14. Это означает, что все они сделаны компанией Apple, а значит, являются рекламными. Для более точной картины следует дождаться независимых тестов от обозревателей.

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Примеры фото на iPhone 14 Pro

Компания не назвала количество пикселей в селфи-камере. Судя по всему, она будет на 12 мегапикселей. Вот примеры съемки на нее:



Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple



Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple



Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple

Основная камера iPhone 14 Pro

48-мегапиксельный основной сенсор нового датчика по площади на 65 процентов больше, чем у iPhone 13 Pro.

Здесь используется технология объединения информации из четырех соседних пикселей.

Камера iPhone 14 Pro захватывает вдвое больше света, чем iPhone 13 Pro.

Apple A16 в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max способны осуществлять с фотографией 4 триллиона операций в секунду.



Макро на ультраширокоугольную камеру /Фото Apple



Ультраширокоугольная камера / Фото Apple



Фото с увеличением 2х / Фото Apple



Фото с увеличением 3х / Фото Apple

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый режим съемки 2х для телефотомодуля (в дополнение к 0,5x, 1x и 3x).

Смартфоны поддерживают съемку в режиме ProRaw с разрешением 48 мегапикселей для дальнейшего редактирования.

Все камеры iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снимают в 2–3 раза лучше при плохом освещении.

Apple обещает втрое более качественные фотографии при слабом освещении на новую сверхширокоугольную камеру и 2-кратное улучшение фотографий при слабом освещении на новую основную камеру.



Съемка 3х при плохом освещении / Фото Apple



Съемка 3х со вспышкой / Фото Apple

Фото на главную камеру с разным приближением и режимами / Фото Apple

Компания также полностью переделала вспышку – она стала вдвое ярче.