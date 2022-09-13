Некоторые из этих фотографий мы уже видели во время презентации новых iPhone 14. Это означает, что все они сделаны компанией Apple, а значит, являются рекламными. Для более точной картины следует дождаться независимых тестов от обозревателей.

Интересно В сети появились первые подробности об iPhone 15, который выйдет в следующем году

Примеры фото на iPhone 14 Pro

Компания не назвала количество пикселей в селфи-камере. Судя по всему, она будет на 12 мегапикселей. Вот примеры съемки на нее:



Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple



Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple



Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple

Основная камера iPhone 14 Pro

48-мегапиксельный основной сенсор нового датчика по площади на 65 процентов больше, чем у iPhone 13 Pro.

Здесь используется технология объединения информации из четырех соседних пикселей.

Камера iPhone 14 Pro захватывает вдвое больше света, чем iPhone 13 Pro.

Apple A16 в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max способны осуществлять с фотографией 4 триллиона операций в секунду.



Макро на ультраширокоугольную камеру /Фото Apple



Ультраширокоугольная камера / Фото Apple



Фото с увеличением 2х / Фото Apple



Фото с увеличением 3х / Фото Apple

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый режим съемки 2х для телефотомодуля (в дополнение к 0,5x, 1x и 3x).

Смартфоны поддерживают съемку в режиме ProRaw с разрешением 48 мегапикселей для дальнейшего редактирования.

Все камеры iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снимают в 2–3 раза лучше при плохом освещении.

Apple обещает втрое более качественные фотографии при слабом освещении на новую сверхширокоугольную камеру и 2-кратное улучшение фотографий при слабом освещении на новую основную камеру.



Съемка 3х при плохом освещении / Фото Apple



Съемка 3х со вспышкой / Фото Apple

Фото на главную камеру с разным приближением и режимами / Фото Apple

Компания также полностью переделала вспышку – она стала вдвое ярче.