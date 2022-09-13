Некоторые из этих фотографий мы уже видели во время презентации новых iPhone 14. Это означает, что все они сделаны компанией Apple, а значит, являются рекламными. Для более точной картины следует дождаться независимых тестов от обозревателей.
Интересно В сети появились первые подробности об iPhone 15, который выйдет в следующем году
Примеры фото на iPhone 14 Pro
Компания не назвала количество пикселей в селфи-камере. Судя по всему, она будет на 12 мегапикселей. Вот примеры съемки на нее:
Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple
Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple
Фото на селфи-камеру iPhone 14 Pro / Фото Apple
Основная камера iPhone 14 Pro
- 48-мегапиксельный основной сенсор нового датчика по площади на 65 процентов больше, чем у iPhone 13 Pro.
- Здесь используется технология объединения информации из четырех соседних пикселей.
- Камера iPhone 14 Pro захватывает вдвое больше света, чем iPhone 13 Pro.
- Apple A16 в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max способны осуществлять с фотографией 4 триллиона операций в секунду.
Макро на ультраширокоугольную камеру /Фото Apple
Ультраширокоугольная камера / Фото Apple
Фото с увеличением 2х / Фото Apple
Фото с увеличением 3х / Фото Apple
- iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый режим съемки 2х для телефотомодуля (в дополнение к 0,5x, 1x и 3x).
- Смартфоны поддерживают съемку в режиме ProRaw с разрешением 48 мегапикселей для дальнейшего редактирования.
- Все камеры iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снимают в 2–3 раза лучше при плохом освещении.
- Apple обещает втрое более качественные фотографии при слабом освещении на новую сверхширокоугольную камеру и 2-кратное улучшение фотографий при слабом освещении на новую основную камеру.
Съемка 3х при плохом освещении / Фото Apple
Съемка 3х со вспышкой / Фото Apple
Фото на главную камеру с разным приближением и режимами / Фото Apple
Компания также полностью переделала вспышку – она стала вдвое ярче.