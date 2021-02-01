Флагманская линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 уже поступила в продажу. Однако первые владельцы начали жаловаться на проблемы со смартфонами.

Источник: XDA Developers

В частности, пользователи из Великобритании и Италии говорят, что испытывают трудности с платежным сервисом Samsung Pay. Также неприятности с обновлениями программного обеспечения.

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Как говорят пользователи, у кого-то платежный сервис вообще не работает. Также пользователи не получили никаких обновлений ПО, которые были выпущены Samsung на прошлой неделе.

Почему возникли проблемы

В Samsung пока ситуацию не комментируют. Вероятно проблема связана с неправильно установленным регионом для обновления. Код регионов для Великобритании – EUX (European Union).

Именно поэтому, считают эксперты, пользователи не получили доступ к Samsung Pay и обновления "по воздуху". По одной из версий, неправильный код может установиться при первом запуске смартфона без SIM-карты.