Первые подробности об электромобилях Xiaomi: инсайдер раскрыл планы компании

Во время одной из последних презентаций Xiaomi, ее глава Лэй Цзюнь рассказал, что компания планирует заняться выпуском собственных электромобилей. Тогда он показал первый концепт, но каких-либо подробностей не рассказал. Впоследствии стало известно, что компания создала отдельное подразделение для этого бизнеса. Теперь же анонимные источники начинают раскрывать первую информацию.

Информация поступила от китайского источника, который ссылается на "хорошо осведомленных информаторов". Они утверждают, что за первые три года компания планирует продать 900 000 машин.

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Автомобили от Xiaomi

Производитель электроники уже провел переговоры с поставщиками автозапчастей и составил примерный план деятельности. Как заявляет 36 krypton, амбиции большие:

Новая модель электромобиля каждый год.

300 000 автомобилей в год (хотя ранее Лэй Цзюнь заявлял о планах в 100 000 единиц в год).

Начало производства в первой половине 2024 года.

Еще в марте стало известно, что новое направление деятельности одобрил совет директоров. На него потратят 10 миллиардов юаней на начальном этапе и 10 миллиардов долларов США в течение следующих десяти лет. После шести месяцев подготовки проект сдвинулся с места. 1 сентября компания объявила, что автомобильное подразделение официально зарегистрировано.

Чтобы ускорить развитие производства автомобилей, Xiaomi Auto также покупает другие компании. Например, за 80 миллионов долларов она приобрела Deepmotion – стартап, занимающийся технологиями автономного вождения. Это увеличило общий штат работников, которые заняты в области автономного вождения, до 150 человек. Кроме того, Xiaomi инвестировала в компанию по производству аккумуляторных батарей AVIC Lithium, компанию с парковочных технологий ZongMu Technology, Hesai Technology и другие.

Источник обратился за комментарием к Xiaomi, однако последняя отказалась от каких-либо объяснений.