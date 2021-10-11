Первые немецкие Tesla появятся уже в следующем месяце: Маск открыл Giga Berlin-Brandenburg

Накануне Tesla устроила шумную вечеринку на заводе Gigafactory под Берлином. Илон Маск присутствовал на мероприятии, где заявил, что первые машины компании сойдут с немецкого конвейера уже в следующем месяце. В то же время, глава Tesla отметил, что для запуска полноценного массового производства может потребоваться гораздо больше времени.

Стоит отметить, что несмотря на празднование сам завод Giga Berlin-Brandenburg находится на завершающем этапе строительства. В то же время разрешения на начало производства у Tesla до сих пор нет, Маск рассчитывает, что его удастся получить уже в ближайшие недели, и тогда на заводе можно будет запустить производство.

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Tesla до сих пор отражает "атаки" противников строительства завода

Последняя серия общественных консультаций с противниками завода завершается 14 октября, после чего Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии примет окончательное решение.

Как уже отмечалось выше, Маск предупредил, что выйти на массовое производство в Германии Tesla сможет еще не скоро.

Запустить производство - это хорошо, но выйти на массовое производство очень сложно. Для выхода на массовое производство потребуется больше времени, чем для строительства завода,

- заявил Маск со сцены.



Илон Маск на открытии Giga Berlin-Brandenburg / Фото Patrick Pleul / AP

Он добавил, что объемы производства составят 5000 или "надеюсь, 10 000" машин в день, а к концу следующего года неподалеку будут производиться еще и аккумуляторные батареи. Маск также выступил в защиту своего завода перед критиками, отметив, что для производства необходимо "относительно мало" воды, а выпуск аккумуляторов будет "экологически безопасным".

Как сейчас выглядит Gigafactory Berlin: смотрите видео

Почему местные жители против Gigafactory Berlin

Однако некоторые местные жители и экологические организации все еще недовольны подходом Маска, который, по их мнению, не соответствует немецкой деловой культуре.

Я бы посоветовал ему перестать строить электрокары и полететь на Марс,

– сказал Ману Хойер, лидер небольшой акции протеста местных жителей.

Местные жители выступают против завода по экологическим соображениям: они уверены, что завод будет загрязнять питьевую воду.

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По оценкам министра экономики Бранденбурга, завод получит разрешение на запуск с вероятностью 95%. Компания планирует вложить еще 5 миллиардов евро в строительство завода по производству аккумуляторов, который должен появиться неподалеку. Суммарная емкость предприятия составит 50 ГВт·ч.

Маск также уточнил, что еще одной проблемой может стать нехватка кадров, поэтому он призвал потенциальных сотрудников подавать заявки со всей Европы. Он надеется, что аккумуляторный завод выйдет на массовое производство уже в конце 2022 года.