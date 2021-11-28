Первые люди отделывали свои украшения: зачем они это делали

Люди начали пытаться выделиться десятки тысяч лет назад, используя различные украшения. Вероятно, сначала это нужно было для того, чтобы подчеркнуть определенный социальный статус. Скоро Homo sapiens "набили руку" и начали изготавливать более сложные украшения.

Украшения в виде ракушек или когтей зверей находят довольно давно. Такие украшения и способ отличиться датируются десятками тысяч лет назад. Находили и украшения, которые были также отделаны разнообразными линиями или точками. Часто датировку таких древних драгоценностей трудно провести. Но недавно удалось установить возраст такого артефакта, который оказался самым старым из найденных.

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Обнаруженная подвеска со следами украшения / Фото Phys

Редкий артефакт в руках палеонтологов

На территории Польши, в пещере Стайня, еще в 2010 году было обнаружено украшение, которое сделали древние люди. Это оказалась подвеска, которая была декорирована несколькими десятками неглубоких дырочек. Последующие годы палеонтологи занимались исследованием пещеры и пытались провести точную датировку.

Оказалось, что подвеска, которая была сделана из бивня мамонта, имеет возраст 41,5 тысячи лет. Таким образом – это древнейшее декорированное обнаруженное украшение. Несмотря на то, что в пещере были обнаружены следы обитания неандертальцев, сам артефакт, вероятно, сделали наши предки Homo sapiens.

Сама подвеска представляет собой узкую пластину из бивня мамонта, толщиной 3,7 миллиметра. Это говорит о том, что древние люди прекрасно умели обрабатывать кость.

Артефакт содержит одну сквозную дыру, которую использовали для крепления к узкой веревке.

На поверхность пластины нанесено 50 неглубоких проколов.

Ученые не знают, что символизирует орнамент. Вполне возможно, что охотник, являвшийся владельцем украшения, проколами отмечал количество добытых животных определенного вида. Также вполне возможно, что на подвеску нанесена лунная аналемма – годовой путь Луны по небосводу.