Напомним, что в начале года Илон Маск объявил о намерении сделать что-нибудь полезное для всей планеты и остановил свой выбор на технологии улавливания углекислого газа. Он пообещал выделить из собственных средств 100 миллионов долларов на проведение соревнования, за организацию которого взялась организация XPrize.

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Слова Илона Маска о первых колонистах на Марсе

Маск пришел на мероприятие организации XPrize, где Питер Диамандис заговорил о колонизации Марса, давней мечте главы SpaceX. По его словам, полет на Красную планету не будет, несмотря на существующие опасения, способом бегства богатых от проблем Земли.

Наверное, часть людей погибнет в начале покорения Марса из-за опасностей, связанных с освоением новых рубежей,

- предположил Маск.

Интересный факт! В 2019 году Маск назвал приблизительную стоимость билета на Марс. По словам главы SpaceX, он может стоить даже меньше чем 100 тысяч долларов. По его оценкам, любой житель страны с развитой экономикой сможет продать свой дом на Земле и на вырученные деньги отправиться в космическое путешествие.

Разговор Маска и Диамандиса можно посмотреть: смотрите видео

Детали конкурса, инициированного Илоном Маском

Долгое время информации о конкурсе не было, однако впоследствии появились первые подробности:

в течение ближайших полутора лет будут выбраны 15 команд;

команды подготовят и продемонстрируют "решение по выводу углекислого газа прямо из атмосферы или океана и постоянному хранению СО2 экологически чистым образом".

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Призы за победу в конкурсе:

призовое первое место гарантирует победителям 50 миллионов долларов ;

; команда, занявшая второе место, получит 20 миллионов долларов ;

; третье место – 10 миллионов долларов.

На встрече с Диамандисом, председателем фонда XPrize, Маск раскрыл и другие нюансы конкурса. Для того чтобы победить, команда должна продемонстрировать метод удаления СО2 в масштабе 1000 тонн в год, рассчитать стоимость оборудования на мегатонну и представить план достижения гигатонн объемов в будущем.