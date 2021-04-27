Напомним, что в начале года Илон Маск объявил о намерении сделать что-нибудь полезное для всей планеты и остановил свой выбор на технологии улавливания углекислого газа. Он пообещал выделить из собственных средств 100 миллионов долларов на проведение соревнования, за организацию которого взялась организация XPrize.
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Слова Илона Маска о первых колонистах на Марсе
Маск пришел на мероприятие организации XPrize, где Питер Диамандис заговорил о колонизации Марса, давней мечте главы SpaceX. По его словам, полет на Красную планету не будет, несмотря на существующие опасения, способом бегства богатых от проблем Земли.
Наверное, часть людей погибнет в начале покорения Марса из-за опасностей, связанных с освоением новых рубежей,
- предположил Маск.
Разговор Маска и Диамандиса можно посмотреть: смотрите видео
Детали конкурса, инициированного Илоном Маском
Долгое время информации о конкурсе не было, однако впоследствии появились первые подробности:
- в течение ближайших полутора лет будут выбраны 15 команд;
- команды подготовят и продемонстрируют "решение по выводу углекислого газа прямо из атмосферы или океана и постоянному хранению СО2 экологически чистым образом".
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Призы за победу в конкурсе:
- призовое первое место гарантирует победителям 50 миллионов долларов;
- команда, занявшая второе место, получит 20 миллионов долларов;
- третье место – 10 миллионов долларов.
На встрече с Диамандисом, председателем фонда XPrize, Маск раскрыл и другие нюансы конкурса. Для того чтобы победить, команда должна продемонстрировать метод удаления СО2 в масштабе 1000 тонн в год, рассчитать стоимость оборудования на мегатонну и представить план достижения гигатонн объемов в будущем.