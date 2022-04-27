Первые Google Pixel Watch еще не вышли, а их уже потеряли в ресторане: что говорят о часах

Слухи о часах Pixel Watch от Google ходили не один год. Гаджет постоянно переносили и вот наконец дождались: тестовый экземпляр потерял кто-то из работников компании. Новинку уже опробовали.

О том, что гаджет нашли брошенным, мы писали в отдельном материале. Неизвестный мужчина, которому повезло с находкой, передал ее своему другу, а тот в свою очередь оценил часы в работе и поделился своим мнением.

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Шедевр или провал?

Как утверждает новоиспеченный обозреватель, это "самые удобные умные часы, которые он когда-либо носил", и что о них складывается впечатление, будто их на руке нет совсем.

Самое главное, это самые удобные часы, которые я когда-либо носил. Они кажутся намного тоньше, чем можно было бы предположить по габаритам. В сравнении с моими Galaxy Watch кажется, что их на руке вообще нет. И, большой плюс, заводная головка не упирается в тыльную сторону ладони, когда я сгибаю запястье назад или печатаю, что сводит меня с ума на других часах,

– цитирует слова автора источник.



Найденные часы Google Pixel Watch / Фото u/tagtech414



Найденные часы Google Pixel Watch / Фото u/tagtech414

Толщина часов – 14 миллиметров, масса – 36 граммов.

Ширина ремешка составляет 20 миллиметров.

Обнаруженный экземпляр находится в нерабочем состоянии, поэтому ничего о программном обеспечении сказать нельзя. Но это должно быть уже известно нам Wear OS 3.0.

Ожидается, что Pixel Watch будут представлены в мае на технологичной конференции Google I/O.