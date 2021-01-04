Похоже, компания OnePlus выпустит свой первый фитнес-трекер уже совсем скоро. На прошлой неделе инсайдеры опубликовали некоторые детали о будущей новинке, а сейчас в сети засветились уже и первые фото OnePlus Band.

По слухам, производитель даст "классическое" название – OnePlus Band. Этот фитнес-трекер должен составить конкуренцию мегапопулярному Xiaomi Mi Band 5, сообщает инсайдер Mukul Sharma.

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Что стало известно

Как свидетельствуют первые фото OnePlus Band, устройство будет доступно с ремешками как минимум трех цветов. Сам трекер, вероятно, можно будет вынимать из корпуса для зарядки.



Фитнес-трекер OnePlus Band / Фото: OnePlus Band

Источники также говорят: фитнес-браслет OnePlus Band будет оснащен экраном OLED, а также получит защиту от воды. По батарее точной информации нет. Однако инсайдеры говорят, что емкость будет "достойной". Поэтому можем предположить, что на одном заряде устройство будет работать минимум 2 недели.

Цена

Эксперты также назвали стоимость OnePlus Band. Он выйдет на рынок с приблизительной стоимостью 40 долларов (1100 гривен). Презентация фитнес-трекера ожидается в ближайшее время.