Первые дни Маска в Twitter: совет директоров, ограничение власти и кнопка редактирования твитов

Миллиардер Илон Маск купил значительную часть акций Twitter и вошел в совет директоров компании. Он решил не ждать и приступил к работе. О первых его днях в новой должности – дальше.

24 канал собрал последние новости, касающиеся присоединения Илона Маска к руководству соцсети Twitter. Судя по решительному старту, сервис ждут незаурядные изменения. И первая из них – введение кнопки редактирования твитов.

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Илон Маск войдет в состав совета директоров Twitter

Twitter принял Илона Маска в Совет директоров. Об этом заявил сегодняшний CEO компании Параг Агравал на своей странице. Теперь миллиардер сможет вместе с другими акционерами принимать решения о работе соцсети – например, о внедрении новых функций, изменении политики и прочее.

"Я рад поделиться тем, что мы назначаем Илона Маска к нашему совету директоров! В ходе бесед с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую пользу нашему совету директоров. Он одновременно страстный поклонник и ярый критик сервиса, а это именно то, что нам нужно в Twitter и в зале заседаний, чтобы сделать нас сильнее в долгосрочной перспективе. Добро пожаловать, Илон!"

Сегодня Маск является одним из крупнейших акционеров компании – владеет 9,2% акций (73,4 миллиона штук). О сделке стало известно 4 апреля, однако СМИ сообщают, что предприниматель начал покупку доли у компании еще 31 января, а завершил 14 марта. Это значит, что когда он спрашивал у своих подписчиков, является ли соцсеть достаточно демократичной и нужна ли миру новая, он уже был одним из владельцев Twitter и с самого начала не собирался создавать еще один сервис.

Купить Twitter полностью не разрешат

Помимо всего прочего стало известно, что пока Маск является членом совета директоров, его доля в компании не может превышать 14,9%. То есть купить Twitter полностью и управлять им в одиночку он не сможет.

За свою долю предприниматель отдал менее трех миллиардов долларов.

Когда о сделке стало известно, цена акций стремительно выросла: до этого они стоили 38-39 долларов, а после объявления взлетели свыше 50 долларов.

Это обогатило и самого Маска на 15 миллиардов за сутки.

Рыночная капитализация компании поднялась свыше 40 миллиардов долларов.

Даже при всех своих богатствах ему пришлось бы продать акции других своих компаний, чтобы приобрести все 100% Twitter.

Маск берется за работу: разработка функции редактирования твитов подтверждена

И, наконец, самое главное. Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан сообщил, что разработчики уже занимаются новой функцией, которая позволит пользователям редактировать опубликованные сообщения.

"С прошлого года мы изучаем, как создать безопасную функцию редактирования, и планируем начать ее тестирование в Twitter Blue Labs в ближайшие месяцы".

– это премиум версия соцсети с эксклюзивными функциями, распространяемая по ежемесячной подписке.– это лаборатория раннего тестирования новых функций. Обращаем внимание, что слова Салливана не означают, что редактирование твитов будет доступно только платным подписчикам. Подразумевается, что пользователи Twitter Blue первыми получат возможность опробовать новую опцию.

Известно, что тестирование начнут уже в ближайшие месяцы, а пока разработчики пытаются определить, в каком виде лучше реализовать долгожданную возможность. К примеру, рассматривают ограничения по времени, в течение которого сообщение можно будет редактировать, а также доступность информации о том, что именно было изменено, как это реализовано сегодня в Facebook.

Неясно, стал ли Маск тем "катализатором", который ускорил введение функции редактирования или его присоединение к Совету директоров случайно совпало с этим событием. Однако официальная учетная запись Twitter уже подтвердила, что идею получили не из опроса Маска.

Как заявляет Джей Салливан, над функцией работают уже год. Кроме того, еще в 2018 году Джек Дорси, основатель компании, сообщал, что руководство соцсети "обдумывает возможность создания кнопки редактирования, но этот вопрос требует тщательного исследования".