Первую публикацию в Википедии продают на NFT-аукционе

Соучредитель Википедии Джимми Уэльс выставил на торги первую правку, сделанную на ресурсе. Кусочек истории продадут как NFT.

Уэльс также продает компьютер Apple iMac, на котором работал над сайтом. Ставка может быть сделана на аукционе Christie's.

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Что известно про лот

Стартовая цена токена – 100 долларов.

Выручка от продажи пойдет частично на благотворительность, частично – на развитие и продвижение ресурса WT: Social. Это новая социальная сеть, которую Уэльс видит как альтернативу Facebook и Twitter.

Аукцион завершится 15 декабря.

После завершения NFT-аукциона новый владелец получит контроль над одной веб-страницей. Как и всю остальную Википедию, любой сможет редактировать ее, изменив то, что на ней написано. Однако уже через пять минут она вернется в первоначальное состояние с одной знаменитой записью: "Hello, World!".

NFT даст новому владельцу возможность сменить временное окно редактирования и даже полностью отключить его.

Как говорит сам продавец, художественная концепция состоит в том, чтобы показать людям момент начала – то, в каких условиях все зарождалось.

Вы видите, как выглядела Википедия в момент, когда я настроил программное обеспечение. Художественная концепция состоит в том, чтобы вернуть людей в тот момент, когда я создал вебсайт и должен был бы подумать: "Боже, он так уязвим. Любой может редактировать. Это может просто разрушить все, и через пять минут меня захватят тролли",

– говорит Уэльс.

Два года назад Джимми Уэльс запустил Wikitribune, онлайн-издание, предназначенное для борьбы с фейковыми новостями. На нем публиковали оригинальные истории журналистов. Однако сайт так и не прижился, поэтому теперь он перезапускается как WT: Social – соцсеть и платформа для обмена новостями. Как и Википедия, WT: Social будет финансироваться на средства пожертвований пользователей, а не рекламы.