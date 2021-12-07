Уэльс также продает компьютер Apple iMac, на котором работал над сайтом. Ставка может быть сделана на аукционе Christie's.
Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов
Что известно про лот
- Стартовая цена токена – 100 долларов.
- Выручка от продажи пойдет частично на благотворительность, частично – на развитие и продвижение ресурса WT: Social. Это новая социальная сеть, которую Уэльс видит как альтернативу Facebook и Twitter.
- Аукцион завершится 15 декабря.
После завершения NFT-аукциона новый владелец получит контроль над одной веб-страницей. Как и всю остальную Википедию, любой сможет редактировать ее, изменив то, что на ней написано. Однако уже через пять минут она вернется в первоначальное состояние с одной знаменитой записью: "Hello, World!".
NFT даст новому владельцу возможность сменить временное окно редактирования и даже полностью отключить его.
Как говорит сам продавец, художественная концепция состоит в том, чтобы показать людям момент начала – то, в каких условиях все зарождалось.
Вы видите, как выглядела Википедия в момент, когда я настроил программное обеспечение. Художественная концепция состоит в том, чтобы вернуть людей в тот момент, когда я создал вебсайт и должен был бы подумать: "Боже, он так уязвим. Любой может редактировать. Это может просто разрушить все, и через пять минут меня захватят тролли",
– говорит Уэльс.