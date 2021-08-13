Выдающееся для нашей технологической истории событие произошло в августе 1981 года. Тогда компания IBM запустила в продажу устройство, которое дало название всем последующим поколениям ему подобных – Personal Computer (персональный компьютер). Это был IBM 5150.

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Что предлагал первый ПК

Стартовали продажи устройства, которое создали за четыре месяца в условиях строгой секретности, 12 августа. Оно весило 23 килограмма и в комплекте имело клавиатуру.

Дополнительно можно было докупить монохромный или цветной монитор, видеоадаптер с поддержкой 16 цветов, порты для подключения периферии, еще один дисковод, а в стандартной комплектации их и так было два, игровой адаптер, принтер и набор приложений, в том числе текстовый редактор.

Также пользователи могли расширить память компьютера, приобретя дополнительно карту памяти на 32 или 64 килобайта.



Компьютер IBM 5150 с принтером / Фото habr

Характеристики IBM 5150:

Работал первый ПК на восьмибитном процессоре Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц.

Оперативной памяти было всего 16 килобайт.

Постоянной памяти установили 192 килобайта.

Дисководы могли работать с дискетами на 5,25 дюйма.

В комплекте также были порты для подключения кассетного магнитофона и динамик с программируемой частотой воспроизведения звука.

За месяц продаж продали 40 тысяч компьютеров, а за 1983 год – более 750 тысяч. Тогда это принесло компании более 4 миллиардов долларов выручки.