Первые животные появились в конце эдиакарского периода, около 580 миллионов лет назад. Изучение окаменелостей показывает, что после этого первоначального бума разнообразие резко сократилось, а через 40 миллионов лет – "кембрийский взрыв" жизни, характеризовавшийся новым увеличением количества видов. Считается, что падение разнообразия является свидетельством массового вымирания около 550 миллионов лет назад. Оно, возможно, было вызвано экологической катастрофой.

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Что известно

Научная работа показала, что первые животные создали сложные экосистемы еще до взрыва Кембрии. Анализ предполагает преемственность, а не массовое вымирание.



Доктор Митчелл сканирует лазером поверхность камня. На переднем плане видны эдиакарские организмы, такие как Fractofusus. Из-за тонких особенностей окаменелостей они хорошо заметны только под определенным углом солнечного света.

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) проанализировали структуру биосообщества трех комплексов окаменелостей, охватывающих период между 575 и 543 миллионами лет назад – последние 32 миллиона лет этого геологического периода.

Анализ выявил усложнение структуры сообществ со временем. Виды становились более специализированными и вступали в более активные межвидовые взаимодействия к концу эдиакарской эры, что часто наблюдается при плавном изменении типов экосистем.

Авторы утверждают, что причиной сокращения разнообразия в позднем эдиакарском периоде было то, что одни победили в конкурентной борьбе другие.

Таким образом, это не было катастрофическим массовым вымиранием.

Черты экологической и эволюционной динамики, обычно связанные с кембрийским взрывом (специализация и сужение ниш), были установлены первыми сообществами животных уже в позднем эдиакарском периоде.

Мы обнаружили, что факторы, стоящие за этим взрывом действительно начались во время эдиакарского периода, гораздо раньше, чем считалось ранее,

– говорит Эмили Митчелл, одна из авторов исследования.

Таким образом, период Эдиакара являлся тем фактором, который зажег кембрийский взрыв.