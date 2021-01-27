Разработчики популярной игры World of Tanks выпустили первое обновление в 2021 году. В апдейте 1.11.1 улучшения коснулись и системы взводов, а также интерфейса.

Источник: 24 канал

Новая ветка итальянских танков начинается с танка VII уровня Carro d'assalto P.88. Всего она состоит из четырех машин, в каждой – отличные углы вертикального наведения, башня с крепкой броней и стильный внешний вид. Завершает ветку гигант X уровня Rinoceronte ("Rhinoceros") – пример известного итальянского дизайна.

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Начиная с VIII уровня итальянские танки оснащены улучшенным механизмом дозарядки. Это означает, что после совершения выстрела следующий снаряд получает бонус на перезарядку.

Новые боевые задачи

За выполнение новых боевых задач игроки получат особые элементы внешнего вида, выдержанные в древнеримском стиле (эмблему, надпись и декаль).

Каждый набор задач можно завершать только на отведенном для этого итальянском "тяжеловесе" из новой коллекции. При этом любой набор доступен для исполнения на Rinoceronte или на премиум-танке VIII уровня Bisonte C45.

Улучшенная система взводов

Система взводов 2.0 (доступна пока для случайных боев) существенно упрощает поиск партнера в игре: она полностью автоматизирована и осуществляет поиск напарников по фильтрами, которые выставляет сам игрок. При этом игрок сможет подыскивать боевых товарищей не только среди друзей, как было раньше, но и по всей базе пользователей World of Tanks.

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Интерфейс

В настройках игры можно активировать такие функции, как круг воспроизведения (радиус обнаружения танка, отражается на миникарте) и таймер ремонта отдельных модулей.