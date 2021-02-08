Компания Microsoft выпустила свежее обновление Windows 10 в 2021 году. Однако вместо новых функций пользователи снова столкнулась с проблемами.

Напомним, в середине января Microsoft выпустила накопительные апдейты в рамках традиционного ежемесячного вторничного обновления (Patch Tuesday).

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Однако после установки начали жаловаться, что обновление приводит к бесконечному "Синему экрану смерти".

Подробнее о проблеме

В частности, произошли сбои в работе приложений после установки Windows 10 KB4598299 и KB4598301, предназначенных для версий ОС 20H2, 2004 и 1909.

Возмущенные пользователи жалуются в службе поддержки Microsoft и на форумах. Они говорят о многочисленных сбоях приложений. Их можно устранить, если с ПК удалить последнее обновление. Некоторые пользователи говорят о постоянной перезагрузке с "синим экраном смерти".

Реакция Microsoft

В Microsoft уже признали существование проблемы, как минимум, в KB4598301. Представитель компании также сообщил, что разработчики уже готовят новое обновление, которое бы исправило проблемы.