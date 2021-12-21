Британский оператор связи Vodafone создал реплику сообщения с текстом Merry Christmas. Сообщение отправил британский инженер Нил Папуорт 3 декабря 1992 года своему начальнику.

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Первое СМС-сообщение

Полученные от продажи средства планируют передать Агентству ООН по делам беженцев (The UN Refugee Agency) в виде благотворительного взноса.

Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, спустя семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность,

– отметил Ханнес Аметсрайтер, генеральный директор Vodafone.

Историческое 15-символьное SMS-сообщение будет продано с аукциона в виде NFT аукционным домом Aguttes во Франции.

Лот надеются продать не менее чем за 225 000 долларов.

Сам аукцион планируют провести уже сегодня, 21 декабря.

NFT, сокращение от non-funfulible token – уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на определенный актив, к примеру произведение искусства или предмет коллекционирования.

Кстати, летом на NFT-аукционе Sotheby's продали исходный код интернета. Создатель Всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли продал лот неизвестному покупателю через аукционный дом Sotheby's. Аукцион стартовал 23 июня с начальной ставки в 1 000 долларов и завершился на отметке 5,4 миллиона долларов. А в декабре таким же способом передали эксклюзивные права владения страницей в Википедии. Основатель ресурса Джимми Уэйлс выставил на торги первую правку. Аукцион прошел 15 декабря.