Аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда", запущенный в июле прошлого года, несколько дней назад достиг орбиты Марса. Теперь миссия Emirats Mars Mission (EMM) продемонстрировала свое первое фото Красной планеты.

Стоит отметить, что теперь мы частенько будем получать изображения Марса с межпланетной орбитальной станции "Надежда", которая занимается изучением погодных и климатических условий на Красной планете.

Интересно Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал первое видео с орбиты Марса

Первое фото было снято прибором EXI с высоты 24 700 км над поверхностью Марса в 20:36 по Гринвичу в среду, то есть через день после прибытия на орбиту Красной планеты.



Фото Марса, снятое аппаратом "Надежда" / Фото EMM

Что изучает аппарат "Надежда"

Зонд будет находиться на орбите Марса не менее 2 лет. Там он будет изучать как меняется погода в течение дня и в течение года в разных географических регионах Марса. Кроме того, еще одной задачей аппарата является исследование метеорологических событий в нижних слоях атмосферы планеты. Арабская орбитальная космическая станция "Надежда" вышла на орбиту Марса 9 февраля 2021 года, после чего ОАЭ стала второй после Индии страной, покорившей орбиту Красной планеты с первой попытки.

Экспансия роботов на Марс

Напомним, что сейчас возле Марса находятся 3 космических аппарата разных стран:

аппарат "Hope" – страна ОАЭ;

аппарат "Тяньвэнь-1" – страна Китай;

аппарат Perseveranse – страна США.

Китайский "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса 10 февраля и сделал Китай третьей страной, которая осуществила это с первой попытки. Сейчас аппарат ищет удобное место для посадки, которая запланирована на май 2021 года.

Уже 18 февраля на Марс будет осуществлять посадку аппарат NASA под названием Perseverance. Он будет спускаться на Красную планету благодаря системе "небесный кран", событие будет транслироваться в режиме реального времени (очевидно, с задержкой сигнала), поэтому следите за Техно 24, мы будем информировать вас о ходе миссии.

Более подробную информацию обо всех вышеперечисленных аппаратах, их целях, задачах и особенностях миссии читайте в нашем материале, где мы собрали самые интересные факты.