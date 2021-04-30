Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует ситуацию с ложными слухами о переименовании Volkswagen в Voltswagen, чтобы выяснить, как она повлияла на стоимость акций компании и были ли нарушены законы о ценных бумагах.

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Что происходит

В конце марта 2021 года автоконцерн опубликовал сообщение о переименовании в Voltswagen.

Тогда стоимость акций Volkswagen увеличилась на 12,5 процента.

Капитализация компании выросла на миллиарды долларов.

Позже Volkswagen отказалась от своих слов и назвала релиз первоапрельской шуткой, которая должна была подогреть интерес к первому электрическому кроссоверу компании.

Неясно, что конкретно интересует комиссию по ценным бумагам и биржам США и какие законы могла нарушить Volkswagen. Ранее комиссия обращала внимание на Илона Маска за распускание ложных слухов о Tesla в Twitter.

Вероятно, если компанию признают виновной в нарушении закона, ее ожидает немалый штраф.