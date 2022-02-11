Первая версия Android 13 уже доступна для загрузки: что нового
Источник:The Verge
Осенью компания Google выпустила финальную версию операционной системы Android 12. Большинство смартфонов ее еще не получили – похвастаться этим могут разве что флагманы и отдельные устройства среднего сегмента.
Судя по всему, компания приступила к разработке следующей версии ОС сразу после выпуска предыдущей. Напомним, параллельно ведется разработка Android 12L, предназначенного для устройств с большими экранами – например, планшетов и смартфонов с большими гибкими экранами.
Интересно Android 13 принесет долгожданную возможность: первые подробности об операционной системе
Что нового в Android 13
- Android 13 Developer Preview 1 ориентирована только на разработчиков, бета-версия для всех желающих станет доступна позже.
- Новую тестовую ОС можно установить сейчас для смартфонов серии Pixel – Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.
- Среди новшеств Android 13 – обновленные темы и функции конфиденциальности, новые инструменты управления языками и, конечно же, множество внутренних обновлений.
Дизайн
В Android 12 появились темы Material You, которые подстраиваются к цветовой гамме ваших обоев. Новая версия позволит любым приложениям использовать собственные значки в соответствии с темой, а не только фирменным приложениям Google. Такие значки приобретают цветовой оттенок в соответствии с установленными обоями. Эта функция поначалу появится на смартфонах Pixel, но Google обещает, что работает с производителями смартфонов над более широким запуском.
Иконки приложений подстроятся под цветовую тему всего смартфона в Android 13 / Фото Google
Безопасность
- Новые функции безопасности расширяют возможности при взаимодействии приложений с галереей.
- Вы также можете обмениваться фотографиями и видео с программой, но теперь ей не требуется разрешение на просмотр всех медиаматериалов на устройстве.
- Google планирует добавить эту функцию на все телефоны под управлением Android 11 и выше.
- Также приложениям позволят выявлять точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на местонахождение.
Другое
Еще одно важное нововведение – новые языковые настройки. Теперь желаемый язык можно будет устанавливать для каждого приложения отдельно.
Сегодня приложения подстраиваются под язык всего устройства. И если приложение его не поддерживает, оно выбирает, как правило, английский. Однако это не всегда удобно, ведь пользователь может владеть другим доступным языком. После обновления пользователи смогут выбирать в настройках тот перевод, который им удобен.Для справки. Google планирует выпускать предыдущие версии Android 13 для разработчиков в течение февраля и марта, а бета-тестирование начнется в апреле. Полноценный релиз традиционно ожидается осенью.