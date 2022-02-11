Судя по всему, компания приступила к разработке следующей версии ОС сразу после выпуска предыдущей. Напомним, параллельно ведется разработка Android 12L, предназначенного для устройств с большими экранами – например, планшетов и смартфонов с большими гибкими экранами.

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Что нового в Android 13

Android 13 Developer Preview 1 ориентирована только на разработчиков, бета-версия для всех желающих станет доступна позже.

Новую тестовую ОС можно установить сейчас для смартфонов серии Pixel – Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.

Среди новшеств Android 13 – обновленные темы и функции конфиденциальности, новые инструменты управления языками и, конечно же, множество внутренних обновлений.

Дизайн

В Android 12 появились темы Material You, которые подстраиваются к цветовой гамме ваших обоев. Новая версия позволит любым приложениям использовать собственные значки в соответствии с темой, а не только фирменным приложениям Google. Такие значки приобретают цветовой оттенок в соответствии с установленными обоями. Эта функция поначалу появится на смартфонах Pixel, но Google обещает, что работает с производителями смартфонов над более широким запуском.

Иконки приложений подстроятся под цветовую тему всего смартфона в Android 13 / Фото Google

Безопасность

Новые функции безопасности расширяют возможности при взаимодействии приложений с галереей.

Вы также можете обмениваться фотографиями и видео с программой, но теперь ей не требуется разрешение на просмотр всех медиаматериалов на устройстве.

Google планирует добавить эту функцию на все телефоны под управлением Android 11 и выше.

Также приложениям позволят выявлять точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на местонахождение.

Другое

Еще одно важное нововведение – новые языковые настройки. Теперь желаемый язык можно будет устанавливать для каждого приложения отдельно.

Сегодня приложения подстраиваются под язык всего устройства. И если приложение его не поддерживает, оно выбирает, как правило, английский. Однако это не всегда удобно, ведь пользователь может владеть другим доступным языком. После обновления пользователи смогут выбирать в настройках тот перевод, который им удобен.

Для справки. Google планирует выпускать предыдущие версии Android 13 для разработчиков в течение февраля и марта, а бета-тестирование начнется в апреле. Полноценный релиз традиционно ожидается осенью.