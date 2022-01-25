Первая в мире ферма механических деревьев заработает в апреле: для чего они нужны
Источник:Inverse
Профессор аризонского университета Клаус Лакнер в опубликованном недавно интервью изданию Inverse рассказал о разработанных им механических деревьях, которые будут улавливать из воздуха углекислый газ.
На самом деле сами устройства на деревья мало похожи. Они имеют форму высокого цилиндра и состоят из дисков диаметром более полутора метров, расположенных друг над другом. Они покрыты специальной смолой.
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Как это работает
- Расстояние между дисками составляет около 5 сантиметров.
- В момент прохождения воздуха сквозь сооружение диски поглощают атмосферный CO2.
- Нужно около 20 минут, чтобы диски заполнились углекислым газом.
- После этого они погружаются в расположенный внизу резервуар.
- Там с помощью воды и пара CO2 перемещается в закрытую камеру.
- Это так называемый метод прямого улавливания.
В июле прошлого года Лакнер получил грант в размере 2,5 миллиона долларов от Минэнерго США для работы над своими улавливающими устройствами. В планах ученого – создание трех ферм, способных поглощать до 1 000 тонн углекислого газа в сутки. Первая ферма начнет работать уже в апреле.
В интервью изобретатель напомнил о том, что имеющиеся сегодня технологии улавливания углекислого газа очень несовершенны, поэтому не могут существенно снизить эффект глобального потепления. В отличие от них "механические деревья" будут потреблять минимальное количество энергии.Кстати недавно в Исландии запустили завод для улавливания углекислого газа из воздуха. Однако экологи выступили против этого проекта. Они обращают внимание на дороговизну использованных технологий и низкую эффективность завода.
По мнению профессора, ключевая проблема – в дальнейшем сохранении собранного CO2. Хранение его всего 60 или 100 лет недостаточно. Если через 100 лет весь этот углерод вновь попадет в окружающую среду, то все, что делали подобные установки окажется напрасным и с проблемой снова придется разбираться уже нашим потомкам. Поэтому ученые ищут надежный способ этому помешать.
Хорошей новостью является то, что хранение не потребует долгой транспортировки. Поскольку углекислый газ быстро смешивается в воздухе, не имеет значения, где во всем мире он будет удален – он оказывает одинаковое воздействие. Таким образом, можно разместить технологию прямого захвата там, где планируется в дальнейшем использовать или хранить CO2.