На самом деле сами устройства на деревья мало похожи. Они имеют форму высокого цилиндра и состоят из дисков диаметром более полутора метров, расположенных друг над другом. Они покрыты специальной смолой.

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Как это работает

Расстояние между дисками составляет около 5 сантиметров.

В момент прохождения воздуха сквозь сооружение диски поглощают атмосферный CO 2 .

. Нужно около 20 минут, чтобы диски заполнились углекислым газом.

После этого они погружаются в расположенный внизу резервуар.

Там с помощью воды и пара CO 2 перемещается в закрытую камеру.

перемещается в закрытую камеру. Это так называемый метод прямого улавливания.

В июле прошлого года Лакнер получил грант в размере 2,5 миллиона долларов от Минэнерго США для работы над своими улавливающими устройствами. В планах ученого – создание трех ферм, способных поглощать до 1 000 тонн углекислого газа в сутки. Первая ферма начнет работать уже в апреле.

В интервью изобретатель напомнил о том, что имеющиеся сегодня технологии улавливания углекислого газа очень несовершенны, поэтому не могут существенно снизить эффект глобального потепления. В отличие от них "механические деревья" будут потреблять минимальное количество энергии.

Кстати недавно в Исландии запустили завод для улавливания углекислого газа из воздуха. Однако экологи выступили против этого проекта. Они обращают внимание на дороговизну использованных технологий и низкую эффективность завода.

По мнению профессора, ключевая проблема – в дальнейшем сохранении собранного CO 2 . Хранение его всего 60 или 100 лет недостаточно. Если через 100 лет весь этот углерод вновь попадет в окружающую среду, то все, что делали подобные установки окажется напрасным и с проблемой снова придется разбираться уже нашим потомкам. Поэтому ученые ищут надежный способ этому помешать.