Первая цель телескопа "Джеймс Уэбб" определена: будут исследовать звезду в Большой медведице

Инженеры NASA успешно активировали четыре научных прибора космического телескопа "Джеймс Уэбб" и определили первую цель для исследования. Она поможет откалибровать аппарат на этапе фокусировки основного зеркала.

На первой стадии фокусировки телескоп устремит свой взгляд на звезду HD 84406, расположенную в созвездии Большой медведицы. Согласно имеющимся данным, полученные в результате наблюдений за звездой HD 84406 изображения не будут использоваться в научных целях. Однако они помогут инженерам провести выравнивание 18 сегментов 6,5-метрового зеркала телескопа.

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Снимки будут сделаны с помощью ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), который сначала должен охладиться до рабочей температуры -153 °С.

В начале у нас будет 18 отдельных размытых изображений. В конце мы получим одно четкое изображение,

– прокомментировал этот вопрос член исследовательской команды JWST Марк МакКогрин.

NIRcam будет наблюдать за звездой HD 84406, в то время как инженеры NASA продолжат фокусировку зеркала, выравнивая его сегменты с шагом перемещения в нанометр. В конце концов должна получиться идеально ровная поверхность, но добиться этого удастся не раньше конца апреля.

Только после этого начнется настройка научных инструментов телескопа, в частности, фокусировка на объектах далекой части Вселенной. Ожидается, что первые полноценные изображения телескопа будут опубликованы в июне – июле 2022 года.

Успех миссии во многом зависит от того, как будет работать NIRCam, поскольку ни один из трех других инструментов не может взять на себя работу по настройке зеркала телескопа.

Тестирование систем "Джеймса Уэбба"

За время путешествия телескопа к точке Лагранжа L2 инженеры NASA уже производили частичное включение инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI). В конструкции также есть спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSPec) и инструмент FGS-NIRiss, являющийся датчиком точной наводки с камерой и бесщелевым спектрографом.

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К настоящему времени уже была отключена система обогрева, которая использовалась при полете аппарата к месту назначения. Несколько недель понадобится, чтобы все инструменты достигли рабочей температуры: для MIRI это всего на 5,5 ° С выше температуры абсолютного нуля (-273 ° С), при которой движение атомов останавливается.

Спектрографы могут функционировать при более высоких температурах в районе -236 °С. После достижения рабочих температур инструменты NIRCam и MIRI начнут создавать потрясающие изображения звезд и галактик, а спектрографы представят подробную информацию о химическом составе этих далеких объектов.