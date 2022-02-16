Например, раньше мы писали о жуткой перуанской мумии, найденной недалеко от столицы страны – города Лима. Оказалось, что на этом открытия археологов не закончились, ведь было обнаружено еще шесть мумий, которые принадлежат детям.

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Мумифицированное детское тело / Фото Phys

Подробнее о жутком открытии

Если мумия взрослого мужчины, которую нашли раньше, казалась жуткой, то шесть мумифицированных детей возле нее – это еще страшнее. Все тела были завернуты в ткань и размещались возле входов в усыпальницу. Также неподалеку были обнаружены остатки немумифицированных тел людей.

Специалисты полагают, что дети были убиты около 1200 лет назад и были принесены в жертву. Они должны сопровождать "взрослого покойника", которому на момент смерти было около 20 лет, в потусторонней жизни. Археологи предполагают, что "взрослая мумия" принадлежала вельможе и потому ему принесли жертву. По всей вероятности, убитые дети были ему кровной родней.