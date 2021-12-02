Недалеко от города Лима, столица Перу была обнаружена подземная гробница, в которой археологи нашли древнюю мумию. Оказалось, что остатки тела в усыпальнице принадлежат человеку с доинкской эпохи. Похоронили мумию в промежутке между 800 – 1200 годами нашей эры.

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Найденная возле Лимы мумия / Фото The Indian Express

Больше о необычной жуткой мумии

Глядя на тело, сразу можно заметить то, что оно связано. Также довольно необычным представляется то, что человек закрыл лицо руками. Ученые говорят, что это, вероятно, был сложный погребальный обряд, распространенный в древности на территории Перу. Кстати, пол мумии до сих пор не установили, но известно, что человеку было около 25 – 30 лет на момент смерти.



Жуткая мумия из Перу / Фото Daily Mail

Тело было расположено в погребальной камере, которая имеет длину около 3 метров. Глубина захоронения – 1,4 метра. Вместе с мумией нашли остатки кукурузы и других растений, разнообразные орудия труда и керамические горшки с остатками "чего-то растительного". Также в погребальной камере нашли скелет морской свинки и, вероятно, собаки.

Теперь находку ждет множество исследований. Ученые проведут точную датировку, чтобы сузить время, когда тело было похоронено. Также мумию будут исследовать предметно, чтобы узнать, что человек ел, какие болезни и патологии он имел.