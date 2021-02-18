Perseverance здійснив успішну посадку на Марс
NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. Апарат здійснив посадку у кратері Джезеро за допомогою системи "Небесний кран" у штатному режимі, як і було заплановано.
Ровер спустился на поверхность Марса в кратере Езеро, как было запланировано в рамках миссии NASA. Теперь аппарат Perseverance займется поиском биосигнатур, которые подтвердят факт присутствия жизни на Красной планете в одном из периодов ее развития.
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Подробнее о том, чем займется Perseverance на Марсе читайте в нашем материале, где мы собрали всю главную информацию об этой важнейшей миссии.
Место посадки в кратере Езеро / Фото NASA
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