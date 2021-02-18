NASA успішно завершило місію з доставки та посадки ровера Perseverance на поверхню Марсу. Апарат здійснив посадку у кратері Джезеро за допомогою системи "Небесний кран" у штатному режимі, як і було заплановано.

Ровер спустился на поверхность Марса в кратере Езеро, как было запланировано в рамках миссии NASA. Теперь аппарат Perseverance займется поиском биосигнатур, которые подтвердят факт присутствия жизни на Красной планете в одном из периодов ее развития. Интересно Межпланетная станция "Надежда" прислала первое фото Марса, оно впечатляет Подробнее о том, чем займется Perseverance на Марсе читайте в нашем материале, где мы собрали всю главную информацию об этой важнейшей миссии.

Место посадки в кратере Езеро / Фото NASA