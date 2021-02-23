Ровер Perseverance совершил успешную посадку на Марсе 18 февраля. Сейчас специалисты NASA заняты тестированием исправности всех систем и научных инструментов аппарата и первого марсианского вертолета Ingenuity. Пока продолжается зарядка батарей компера и передача программного обеспечения на аппарат, в NASA показали полученные видео и звук, записанные марсоходом во время посадки.

Видео, полученное с марсохода, является первым видео, снятым на поверхности Марса именно как видео. Видео с Марса, которые вы могли видеть ранее, были склейкой фотокадров. Ролик демонстрирует процесс спуска и посадки на Красную планету.

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С момента раскрытия парашюта система с четырех камер сняла весь процесс спуска марсохода в кратер Езеро. Запись производилась в высоком разрешении начиная с высоты в 11 километров над поверхностью Марса. На видео видно развертывание сверхзвукового парашюта (это самый большой парашют, который когда-либо раскрывался на другой планете), также виден тепловой щит, падающий вниз. Он защищал марсоход от высоких температур при входе в атмосферу.

Во время спуска видно, как ровер мягко раскачивается на парашюте, словно маятник. Марсианский ландшафт быстро меняется, и затем происходит мягкая посадка с помощью тормозных двигателей.



Схема посадки Perseverance на Марс / Фото NASA

На видео можно увидеть массу интересных деталей, одной из которых является процесс работы автономной системы поиска места оптимальной посадки, которая работает на базе искусственного интеллекта.

Также отметим, что на видео наложили звуковую дорожку, записанную в NASA во время посадки марсохода, когда команда получала данные с задержкой в 11 минут и 20 секунд (на тот момент Perseverance уже уверенно чувствовал себя на Марсе).

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Приведенный ролик был смонтирован из видеозаписей, сделанных четырьмя различными камерами, расположенными на трех различных компонентах космического аппарата. Две камеры на задней обшивке снимали надувание парашюта (одна из них вышла из строя). Камера на "небесном кране" обеспечивала вид вниз, включая верхнюю часть марсохода, в то время как две камеры на шасси марсохода демонстрируют вид сверху и снизу.

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Аудиозаписи и проблемы с микрофоном

Микрофоны (их было два), которые прикрепили к марсоходу, не смогли записать звук во время спуска в атмосфере, но другое устройство смогло пережить высокодинамичный спуск на поверхность планеты и записало звук Марса. Сразу предупредим, что записи, которые получило NASA, это первые в истории записи звука Марса, записанные непосредственно на микрофон. Ранее звуки Марса записывал также аппарат InSight, но для этого он использовал другие инструменты. На записях слышен шум марсианского ветра и механические звуки работы марсохода.

Звук поверхности Марса без шума марсохода Perseverance:

Звук Марса со звуком работы марсохода Perseverance:

Новые фото с места высадки в кратере Езеро

Perseverance продолжает передавать данные и с каждым часом мы получаем все больше фото, которых уже почти 5000. Все они доступны по этой ссылке на сайте NASA. Однако пока марсоход находится на одном месте и продолжается его подготовка, особым разнообразием эти фото не будут отличаться. Сейчас рекомендуем обратить внимание на фото круговой панорамы Марса в месте высадки аппарата – кратере Езеро.



Панорама Марса в кратере Езеро / Фото NASA

Фото марсохода

Также NASA опубликовала общий вид марсохода сверху, сделанный с помощью навигационных камер 20 февраля 2021 года. Это фото зафиксировало сложенный манипулятор и дает хорошее представление о закрепленном на нем планетарном приборе для рентгеновской литохимии (PIXL). PIXL – это рентгенофлуоресцентный спектрометр для определения мелкомасштабного элементного состава поверхностных материалов Марса, разработанный и произведенный для миссии Национальным космическим институтом в Техническом университете Дании (DTU Space).

Также на обеих фото видны метки для калибровки цветов и градации серого. Команда использует эти данные для калибровки полученных с Марса изображений, чтобы приспособиться к изменениям яркости и концентрации пыли в атмосфере в течение дня.

Изображение марсохода Perseverance / Фото NASA

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Фото зоны высадки с орбитального зонда

Кроме изображений, сделанных марсоходом, также были опубликованы несколько фото, сделанных с орбиты камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая находится на борту аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – марсианский разведывательный спутник). На первом фото зеленой точкой обозначено место, где марсоход приземлился в кратере Езеро, а на втором фото, сделанном 19 февраля той же камерой, при желании можно разглядеть различные компоненты системы посадки миссии Mars 2020, которые позволили марсоходу безопасно добраться до поверхности планеты.

Фото места посадки Perseverance, снятое зондом MRO / Фото NASA